Juan Román Riquelme, explicó cómo logró frenar los incidentes durantre el entretiempo del partido que disputó Boca Juniors frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata por los cuartos de final de la Copa Argentina. La hinchada xeneixe había comenzado a arrojar las butacas de la platea alta hacia donde estaban los hinchas del Lobo. En medio de las balas de goma y los gases lacrimógenos, el presidente de Boca -y otros integrantes del Consejo de Fútbol como Mauricio "Chicho" Serna, Raúl Casini y Marcelo "Chelo" Delgado- se puso entre la Policía y la hinchada para terminar el conflicto y demostrar, como dijo él mismo durante su campaña electoral, que tener poder es que la gente te quiera.

"Yo soy hincha de mi club, amo mi club, amo a mi gente. Siento que tenemos que ayudar para que se entienda que es deporte -dijo Riquelme durante una entrevista radial-. Si yo me tengo que parar adelante para que no me lastimen a un hincha, lo voy a hacer toda la vida".

