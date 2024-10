Micaela, Raquel y Constanza son víctimas de la violencia vicaria: padres que utilizan a sus hijes para ocasionar un dolor extremo a las madres. Progenitores que nunca se hicieron cargo de sus hijes, reclaman la tenencia, separan a les niñes de sus centros de vida, hacen falsas denuncias para lograr que las madres sean las acusadas.

La psicóloga española Sonia Vaccaro la ha investigado y la conceptualiza así: “Todos los días vemos cómo hombres que durante el matrimonio no se preocuparon ni interesaron por sus hijas/os, pero al momento del divorcio, solicitan la custodia compartida, un régimen de visitas amplio y algunos solicitan la custodia plena, sólo por su afán de continuar en contacto con la mujer y continuar el maltrato, ahora a través de los hijos y las hijas”. La definición de violencia vicaria es “aquella que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer”.

En todos los casos, los padres viven en el exterior, y se amparan en un poder judicial patriarcal para lograr sus cometidos. A Micaela -que también reside en Uruguay- la detuvieron ilegalmente durante unas horas para garantizar que el padre se pudiera llevar a sus hijes de 11 y 8 años (mellizos). Cuando Raquel llevó a sus hijes a España para que vieran al padre, se encontró con que él le impedía ver a sus hijes y volver al país. Constanza Taricco está procesada por sustracción indebida de menores por su ex pareja, un alemán que ya se llevó al hijo en común, después de reclamar también la tenencia de la mayor, que no era hija suya. La resolución que avaló la pretensión del hombre -después de dos años sin ver a les niñes- la tomó la jueza cordobesa Sandra Cúneo.

Tres mujeres que cuidaron y acompañaron las infancias de sus hijes y, con falsas acusaciones, fueron despojadas de la tenencia.

Un proyecto para ponerle marco legal a la violencia vicaria

En la Cámara de Diputados de la Nación, la diputada Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, presentó un proyecto de ley para tipificar la violencia vicaria dentro de la ley 26.485.

“Miles de veces escuchamos frases del estilo ‘te voy a pegar donde más te duele’. Los tipos descuidan la alimentación, higiene o medicación de los hijos e hijas, o los exponen a peligros con el único fin de enviar un mensaje a la mujer, de seguir haciéndole daño, ahora de forma indirecta, a través de otros cuerpos”, dice la legisladora, quien plantea que “la violencia vicaria no está tipificada, por lo tanto tenemos ahí un vacío legal. Un tipo de violencia desatada contra nosotras que no es susceptible de ser nombrada, sancionada o que haya dispositivos para su prevención”. El proyecto tuvo dictamen de comisión el 31 de julio, con la firma de los bloques Unión por la Patria, Innovación Federal y Coalición Cívica. Las diputadas de Evolución, La Libertad Avanza, UCR y Pro no acompañaron la iniciativa.

"Necesitamos más acompañamiento. La verdad es que es un dictamen que salió con una mayoría muy justa, hay bloques que no lo acompañan, el PRO, la UCR, y necesitamos contar con ese apoyo para que cuando llegue al recinto, realmente logremos que esta forma de violencia se incluya en la ley. O sea, necesitamos lograr una mayoría para poder sancionar este proyecto de ley", dijo Macha a Las12.

Más allá de la legislación nacional, en distintos países -Uruguay, España, Argentina- las autoridades judiciales tienden a creer en las versiones del padre, y otorgarles la tenencia aún cuando no haya ningún motivo para separar a las madres de sus hijes. Y recurrir al derecho internacional puede significar un proceso de años. Mientras tanto, les hijes extrañan a sus madres, y crecen alejados de ellas.