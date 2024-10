La mediación civil en la causa por la cuota alimentaria que reclama la ex primera dama Fabiola Yañez al ex presidente Alberto Fernández tendrá una nueva audiencia el martes próximo, sin que aún se haya arribado a algún acuerdo, en tanto el ex mandatario le pidió a su ex pareja que regrese a Argentina para ejercer una "tenencia compartida" del hijo de ambos.

Según explicaron fuentes allegadas a las partes, Yañez pide una suma en euros para solventar su vida en Madrid, incluido el alquiler, la cuota escolar del niño y la prepaga, mientras que el ex presidente responde que puede afrontar los gastos pero en Argentina y pide una "tenencia compartida".

En la actualidad, Fernández tiene embargada el 30 por ciento de su jubilación de privilegio que cobra cada mes por una suma superior a 14 millones de pesos, según fuentes del caso. A las audiencias en el juzgado civil a cargo de Raúl Montesano concurren las mismas letradas que actúan en la causa penal abierta por supuesta violencia de género contra el ex presidente en los tribunales federales de Retiro: Marina Gallego, por Yañez, y Silvina Carreira, por Fernández.

En el fuero penal el ex mandatario está imputado por presuntas "lesiones leves y graves, doblemente agravado por el vínculo, abuso de poder, de autoridad y amenazas coactivas", este último delito en relación a que en mensajes entregados por Yañez al fiscal federal Ramiro González hay menciones de Fernández a la posibilidad de solventar todos sus gastos si evitaba realizar la denuncia por violencia de género.