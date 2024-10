Central Córdoba de Santiago del Estero dio el batacazo este jueves ante Huracán y se convirtió en el primer finalista de la Copa Argentina tras imponerse 2-1 con los tantos de Rodrigo Atencio y José Florentín, mientras que el golazo tempranero de Hernán de la Fuente quedó opacado ante la posterior victoria del Ferroviario.

Ahora, el equipo de Omar De Felippe, que jugará por segunda vez en su historia el partido decisivo del torneo más federal del país, espera a su rival que saldrá del enfrentamiento entre Vélez y Boca.

San Nicolás de los Arroyos fue testigo de cómo el Globo y el Ferroviario se sacaron chispas. En los primeros minutos de juego, los caminos se le abrieron al equipo de Frank Kudelka, que gracias al bombazo desde afuera del área de De la Fuente pudo adelantarse en el marcador.

Sin embargo, el gol no le impidió al Ferroviario mostrar pasajes de buen fútbol y, tras una buena jugada colectiva, Atencio -que se convirtió en el máximo goleador de la competencia con cuatro tantos, superando al uruguayo Edinson Cavani y a Milton Giménez, delanteros de Boca, que tienen tres- estampó el empate transitorio.

Con el correr de los minutos, el Ferroviario se iba sintiendo cada vez más cómodo en el campo de juego y, tras un centro de Atencio, el paraguayo Florentín marcó de cabeza para que los de Santiago del Estero se vayan al descanso ganando.

La segunda parte fue un monólogo absoluto de Central Córdoba, que no se conformó con la mínima ventaja y buscó ampliar la diferencia. Nuevamente Florentín -el ex jugador de Vélez acusado de abuso sexual- tuvo una oportunidad inmejorable de aumentar la ventaja frente a un Huracán que, a pesar de los cambios, no mostró signos de mejora futbolística.

Aunque el Globo hizo todo lo posible para empatarlo en los últimos minutos y así tener una oportunidad en los penales, el Ferroviario resistió y se quedó con el primer boleto a la final, ante la algarabía de su gente.