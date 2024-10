Este domingo, más de 2,7 millones de uruguayos irán a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente para el periodo 2025-2030, así como los 30 escaños del Senado y los 99 de la Cámara de Representantes. Las encuestas anticipan una victoria del Frente Amplio pero por una diferencia menor a la mitad más uno, por lo que, si fuera así, las elecciones presidenciales se definirían en una segunda vuelta.

Los candidatos

Por el Frente Amplio, el partido tradicional que representa el progresismo y que tiene al expresidente José Pepe Mujica como uno de sus principales referentes, intentará llegar a la presidencia Yamandú Orsi, un profesor de historia de 57 años, quien lidera la intención de voto con más del 41%.

Lo siguen los candidatos de los principales partidos de la coalición encabezada por el presidente Lacalle Pou, que tiene una aprobación del 47% pero no puede buscar la reelección inmediata según la Constitución.

El aspirante del Partido Nacional es Álvaro Delgado, un veterinario de 55 años que fue secretario de la Presidencia de Lacalle Pou y cosecha alrededor de un 20% de adhesiones.

Por el también histórico Partido Colorado se presenta Andrés Ojeda, un joven abogado de 40 años que fue bautizado como el Javier Milei uruguayo y se presenta en los medios como la “renovación” de la política. Ojeda agrupa el 15 % de adhesiones.

La renovación del Parlamento

Además del binomio presidencial, los uruguayos elegirán los representantes para ocupar las 30 bancas del Senado que se renuevan y 99 escaños de la Cámara de Representantes.

Según la tendencia que muestran las encuestas ningún partido lograría la mayoría propia por eso resulta fundamental las bancas que obtengan los partidos “menores” y el voto de los indecisos que puede definir la cantidad de bancas alcanzadas por el ganador.

Lo más probable, según los analistas, es que “ni el Frente Amplio, ni la suma de los partidos de la coalición puedan alcanzar una mayoría propia en diputados y sí parece claro que el FA tiene grandes chances de tener 15 senadores, que es la mitad de las bancas", opinó el director de la consultora Factum, Eduardo Bottinelli.

El 7 u 8 por ciento de indecisos, opina Bottinelli, podría definir quién alcanza la mayoría parlamentaria.

Plebiscitos

Además de presidente y legisladores, los uruguayos deberán pronunciarse sobre dos plebiscitos: uno sobre el régimen previsional y otro sobre seguridad ciudadana.

El primer tema a consultar es una reforma al artículo 67 de la Constitución, que se refiere a la seguridad social. La boleta del Sí es de color blanco y el cambio propuesto plantea la posibilidad de que las jubilaciones sean estatales por completo, sin ánimo de lucro. Se establece que la jubilación es un derecho y que se financia con contribuciones obreras y patronales, más la eventual asistencia financiera del Estado.

Si se aprueba, será el fin de las jubilaciones en manos del sector privado, además de establecer la paridad entre la jubilación mínima y el salario mínimo.

El segundo tema de consulta es sobre los allanamientos nocturnos. De color amarillo es la boleta del Sí a la reforma del artículo 11 de la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos. Se mantiene el principio de inviolabilidad de la propiedad, pero se permite el accionar policial en allanamientos por la noche. Hasta ahora, se permiten allanamientos en horario diurno.

Para expresarse a favor hay que poner en el sobre la boleta del Sí, en una o ambas cuestiones. Al no haber boleta del No, se considera que no votar por el Sí es una expresión de rechazo. Las dos propuestas deben superar el 50 por ciento más un voto del total para ser aprobadas.

Posible balotaje

Si ninguno de los candidatos logra la mayoría absoluta, habrá una segunda vuelta el 24 de noviembre.

En caso de llegar a esta instancia, se espera que Orsi enfrente a Delgado o a Ojeda, quienes se respaldarán mutuamente y esperan contar con los votos de los socios menores del bloque oficialista: Cabildo Abierto (4%-2% en los sondeos) y el Partido Independiente (3%-1%).