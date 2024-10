Un grupo de actrices argentinas viajó a República Dominicana a hacer una obra sobre las hermanas Mirabal. La película documental de 66 minutos, que puede verse este sábado 26 de octubre a las 20 en la Sala 1 del Cine Gaumont, De ellas con nosotras, dirigida por Aye Redigonda, es un viaje al encuentro con la historia de las Hermanas Mirabal, conocidas como "las mariposas" y al origen del Día Internacional de la eliminación de la violencia hacia las mujeres, cada 25 de noviembre.

“A mediados de 2017 me convocaron para producir una obra teatral independiente que contaba la historias de las Hermanas Mirabal. Cuando acepté no sabía mucho sobre las tres hermanas asesinadas por la dictadura de Trujillo el 25 de Noviembre de 1960 en República Dominicana. Después del primer ensayo al que asistí en el living de la casa de la directora un sábado a la mañana, las actrices y la historia me conmovieron tanto que pensé que tenía que contar esta historia, aún antes de saber lo que iba a venir”, dice a Las 12 la directora del documental.

Tanto para Aye como para las actrices, De ellas con nosotras es un documental sobre un grupo de mujeres que desean, trabajan con fervor y cumplen un sueño. Se trata de una ópera prima y fue seleccionada para el programa de “Becas de creación” del Fondo Nacional de las Artes y del programa de Mecenazgo, participación cultural de la Ciudad de Buenos Aires. También recibió la beca de creación del Fondo Metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires.

Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Minerva fue la fundadora, junto con su compañero Manolo Tavárez Justo, del Movimiento Revolucionario 14 de junio, del que sus hermanas formaron parte. Sus restos descansan en un mausoleo que fue declarado extensión del Panteón Nacional y se encuentra en la Casa Museo Hermanas Mirabal, que fue la última residencia de las mariposas. Es en su honor que cada 25 de noviembre se conmemore el Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres.

El 25 de noviembre de 1960, sus cuerpos y el de Rufino de la Cruz, el chofer de las hermanas Mirabal, aparecieron destrozados en el interior de un auto arrojado por una barranca y es que la policía secreta de Trujillo había interceptado el vehículo en una ruta de la provincia de Salcedo, en el centro norte del país. Las mujeres fueron ahorcadas y apaleadas para tratar de hacer pasar su asesinato como un accidente de tránsito: tenían entre 26 y 36 años y cinco hijos.

Aye Redigonda nació en La Plata en 1985. Es licenciada y profesora en Comunicación Audiovisual por la Universidad Nacional de La Plata. También se formó en dirección de fotografía, fotografía fija y puesta en escena. Se desempeñó como productora, asistente de dirección y cámara en distintos proyectos audiovisuales.