Torneo corto o largo, con muchos clubes o pocos, lo que importa al fin al cabo es que a la definición lleguen varios para que sea atractiva. Es el caso de la Primera Nacional de 38 equipos, que este sábado definirá al ganador de la Zona B y rival de San Martín de Tucumán -hace rato que se quedó con la A- en la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Cuatro clubes tienen buenas chances de quedarse con el primer lugar de la Zona B por lo que habrá siete partidos en simultáneo, todos desde las 15:05.



El que mejor parado llega a la fecha 38 es Deportivo Madryn, que viene de subirse a la cima el fin de semana pasado y sueña con hacer historia de la grande. Los chubutenses dirigidos por Leandro Gracián (63 puntos y +15 de diferencia de gol) visitarán a Colón de Santa Fe, que por ahora se ubica en puestos de Reducido (7º con 57).

Si Madryn viene de tomar la punta por asalto en la última fecha, significa que uno la perdió. Es el caso de Nueva Chicago (63 puntos y +14 de diferencia). El Torito no la tendrá nada fácil ya que recibirá en Mataderos a Brown de Adrogué, el último de la tabla pero urgido de un buen resultado ya que pelea palmo a palmo con Atlético Rafaela por no descender.

Tercero está San Telmo (62 y +26), para muchos el mejor equipo del año pero perjudicado por la quita de tres puntos por un partido que se suspendió por incidentes en su cancha. Telmo visitará a Aldosivi, nada menos que el cuarto de la tabla (61 y +15) y que también sueña con terminar primero. Un partido prometedor.

Quinto y matemáticamente en la pelea está Gimnasia de Mendoza (60 y +9). Los albinegros serán locales de Almagro (14º con 38, sin chances de Reducido) pero lo suyo resulta más que utópico. Necesitan que pierdan Madryn y Chicago, que empaten San Telmo y Aldosivi, y ganar por 17 goles.

Tanto Colón-Madryn como Chicago-Brown y Aldosivi-San Telmo podrán seguir por TyC Sports.

Además del puntero, también se definirán los últimos clasificados al Reducido, el puesto de descenso y el de promoción. Colón (7º con 57 y +14) tiene su lugar casi que asegurado para el octogonal pero Gimnasia y Tiro (8º con 55 y +4) no tanto. Los salteños estarán recibiendo a Defensores de Belgrano, ya clasificado (6º con 58), también a las 15:05. Su perseguidor es Mitre de Santiago del Estero, por ahora afuera de los ocho primeros con 54 y +6. Será local de Chaco For Ever (15º con 37), que ya no pelea por nada.

Para alquilar balcones será también la definición del último puesto de la Zona B. Rafaela y Brown vienen alternando en ese lugar ya que levantaron su nivel en las últimas fechas pero llegan igualados en 29 puntos a la última cita y, de seguir así tras los partidos del sábado, habrá un desempate entre ambos. La Crema, con el exvolante e ídolo local Iván Juárez de DT, no pierde desde hace seis partidos (cuatro empates) y sumó siete de los últimos nueve puntos. Los de Adrogué, dirigidos por el exarquero Jorge Vivaldo y con peor diferencia de gol, cayeron en apenas uno de sus últimas siete presentaciones (cuatro empates, dos triunfos).

Brown visitará a Chicago, como ya se mencionó, mientras que Rafaela se presentará en Córdoba ante Estudiantes de Río Cuarto (12º con 50), que ya no pelea por nada. El último descenderá mientras que el penúltimo jugará una promoción con su par de la Zona A para mantener la categoría -si es que no se anulan estos descensos también-. Ese lugar ese definirá el domingo -como casi toda esa zona- y tiene en la pelea a Patronato (37 y -10), Arsenal (37 y -16), Talleres de Remedios de Escalada (36 y -16) y Brown de Madryn (33 y -13).

Este sábado, desde las 20, también jugará San Martín de Tucumán, gran ganador de la A. Será local de Güemes de Santiago del Estero, que no pelea por nada. Los puestos de Reducido de este grupo se definirán también el domingo.

Las posiciones de la Primera Nacional