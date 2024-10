Israel alertó a Estados Unidos antes de lanzar ataques a Irán

Según publicó este viernes The New York Times, desde Tel Aviv anticiparon a la Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el lanzamiento de misiles a Teherán.

El medio norteamericano consigna que habló con un funcionario, aunque no indica con cuánta antelación Israel advirtió a Estados Unidos. Sin embargo, los funcionarios de la Casa Blanca y el Pentágono todavía no se pronunciaron al respecto, pero, de acuerdo con The Times, en los últimos días consultaron estrechamente con Israel sobre el alcance y el tipo de objetivos que Israel lanzaría contra Irán.