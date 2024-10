Una beba de un año y ocho meses de la comunidad Ava Guaraní de Misión San Francisco, en Pichanal, municipio del departamento Orán, falleció el lunes 21 de octubre pasado. Su familia denunció la falta de atención médica oportuna para salvarla y las autoridades comprometieron la apertura de sumarios administrativos y la investigación del caso.

Esta es la segunda denuncia sobre fallas en la atencion médica que se realiza en un mes. Hace menos de dos semanas, el 10 de octubre, falleció una beba de 24 días en circunstancias similares.

La tía de la nena de Pichanal, Rafaela Villar, contó a Salta/12 que la niña con su hermana gemela habían llegado el 12 de octubre pasado al Hospital de Pichanal con vómitos y diarrea. “Nos habían dicho que por el agua había varios que estaban con ese problema”, detalló.

En ese momento una de las gemelas recibió suero mientras que a Luz Monserrat García, le dieron medicamentos. Estuvieron internadas hasta el 14 de octubre.

Según la denuncia de la madre, desde el 15 de octubre la salud de Luz empeoró. Volvió a llevarla al Hospital en donde le suministraron nuevamente medicamentos con algunas indicaciones que ella siguió. Sin embargo, el estado de su beba no mejoraba y el 18 de octubre volvió al Hospital por la persistencia de los síntomas. Le pusieron inyecciones y le dieron el alta.

Ya el 19 de octubre, ante la continuidad y empeoramiento del cuadro, la llevó directamente a Urgencias del Hospital. Fue entonces que otro médico dispuso la internación de la nena.

Según la tía de la beba, ese día su hermana llegó al Hospital a las 9 y fue atendida recién a las 12. “Ella insistió en un médico especialista”, afirmó. Por el contrario, no hubo seguimiento médico de la niña ya internada. El 20 la nena pudo comer. Pero el lunes 21, volvió a empeorar. “Veía que la beba se agitaba más y la respiración no era la misma. Y se inflaba la panza”.

Ya a la tarde de ese día, sostuvo, se le había realizado una reanimación cardiopulmonar (RCP), “pero aún así no fue el médico”.

Cerca de las 18.30 ella volvió al Hospital pero “no me dejan pasar porque no era horario de visita. La vi a mi hermana llorando y una de las ordenanzas que repartía comida le suplicaba que saque a la bebé y la lleve al Hospital de Orán”. Hasta el momento el médico no había ido y, según le dijo su hermana, la enfermera le dijo que no quería molestarlo en su descanso.

Villar dijo que vio a su sobrina ya grave. “Entonces fui yo a buscarlo al médico”, detalló. Al pedir los signos vitales se dieron con que la beba ya no tenía buena saturación de oxígeno y le pusieron la mascarilla pediátrica. “(El médico) La reta a mi hermana y le dice que por qué no fue a buscarlo temprano”.

Recién entonces la niña fue intubada y llevada a Orán. Le tuvieron que volver a hacer un RCP pero al llegar, y pese a la atención, no resistió y falleció.

Luz era una de las 13 hijas e hijos de María Lilia. Tras los acontecimientos este jueves hubo una manifestación en Pichanal en donde, contó Rafaela, una mujer se acercó para indicarles que había sufrido una situación similar.

“Ningún niño es invisible”

“La intención es mejorar la atención y que esto no vuelva a suceder”, reaccionó el secretario de Salud de la provincia, Martín Monerris, quien sostuvo ante medios locales que apenas conocieron sobre el caso “nos hicimos presentes para hablar con la familia de la nena fallecida”.

El funcionario afirmó que se inició un sumario administrativo y reconoció que en la planta de profesionales médicos solo hay 8 especialistas. “No conseguimos personal médico para nombrar”, se excusó. Mientras, para contener las necesidades sanitarias de la población, dijo que se hará una actividad extramuros con especialistas para mejorar los diagnósticos.

“Ningún niño es invisible para el Ministerio de Salud Pública”, sostuvo Monerris.

MLa de Luz es la segunda muerte en un mes en cuyo proceso se denota falta de atención adecuada en el sistema sanitario. La primera ocurrió el 10 de octubre cuando Dayana Bianca Urzagaste Villada, una beba de 24 días de Amblayo (pueblo ubicado en los Valles Calchaquíes), falleció porque, según denunció su familia, no fue derivada a tiempo.