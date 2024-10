En el marco de sus 120 años, teatro El Círculo presenta Cavalleria Rusticana, la celebrada ópera de Pietro Mascagni. La puesta cuenta con dirección musical de Marcelo Ayub, dirección escénica a cargo de Sebastián Núñez, y más de 140 artistas en escena; con las participaciones del Coro de la Ópera de Rosario (Director: Horacio Castillo) y la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario (Director artístico: Javier Mas). Las funciones previstas serán tres: hoy a las 19, el jueves 31 a las 20, y el sábado 2 de noviembre a las 20. “Hace más de 20 años que Teatro El Círculo asume, junto con la Ópera de Rosario, la decisión de recuperar este arte y hacer regularmente dos óperas por año. Este 2024 hicimos La bohème de Puccini, y ahora Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni”, comenta Irma Cardonnet, integrante de la Comisión Directiva de Teatro El Círculo, a Rosario/12.

-¿Cómo se llega a la elección de las obras?

-Se conversa entre los miembros de la comisión directiva, que preside Guido Martínez Carbonell, quien también realiza la dirección artística del teatro. Se conversa también con los músicos que vamos interesando en los distintos títulos, y así aparecen las posibilidades. Elegimos un título en función de varios criterios: que sea interesante, que no se haya representado de manera muy reciente, que haya disponibles cantantes y músicos que puedan llevarlo a cabo, así como directores de escena.

-En este caso, se contará con las participaciones del Coro de la Ópera de Rosario y de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario.

-En general, las puestas de ópera exigen mucha gente arriba del escenario; acá, lo principal es la dirección musical, que va a realizar Marcelo Ayub con la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, que es una garantía absoluta en cuanto a la capacidad de tocar esta partitura, que es muy bonita, pero también es compleja y tiene su exigencia. La puesta en escena, en este caso la define Sebastián Núñez, que establece cómo serán la escenografía, el vestuario, y el movimiento escenográfico de los cantantes, que también tienen que actuar.

-Seguramente, esté el desafío de acercar a nuevos públicos a conocer un género que, al contrario de lo que muchos piensan, es popular.

-Es correcto. Nuestro objetivo es que la gente que no se ha acercado nunca lo haga, y ésta es una ópera muy propicia para eso, porque es una ópera que cuenta una historia verdadera, con la que todo el mundo se puede identificar. Cavalleria Rusticana cuenta una historia de amor, de traición y de adulterio; y está el componente del honor, que es más específicamente siciliano, ligado a la época en que la obra fue escrita, a fines del siglo XIX. Quitando ese componente, con todos los personajes y las situaciones, uno se puede perfectamente identificar o empatizar. Además, es una ópera corta, que dura poco más de una hora y transcurre sin interrupción, no hay un corte. Escuché decir que es como una película realizada en una sola toma, en donde uno puede seguir perfectamente la historia. Para el que no fue nunca a ver una ópera y tiene curiosidad, es una ópera ideal, tiene muy buena música, muy atractiva. Pero existe sobre la ópera una especie de estigma, en el sentido de que sería para exquisitos o cosas por el estilo, nada más lejano; además, prácticamente todos los teatros del mundo y El Círculo también, agregan traducciones, un sobre titulado que permite que uno vaya leyendo y entendiendo lo que se está cantando. Las historias se pueden seguir perfectamente, así como cuando se mira una película. Y es un arte que es muy atractivo cuando uno está en el teatro, no es lo mismo verlo en un video; se genera un clima que se disfruta y comparte, junto a la presencia de la música en vivo. Eso es impagable, y es algo que ofrece la ópera solo cuando uno va a verla al teatro.

-Si no me equivoco, es la ópera que está presente en El Padrino, parte III.

-En la escena donde muere la hija del personaje de Al Pacino; esa escena está superpuesta a la escena final de Cavalleria Rusticana, con la música del Intermezzo que es una música extraordinaria y potencia el dramatismo de la situación. Y la potencia, precisamente, porque la ópera tiene esa capacidad. Hay que recordar que el personaje de Al Pacino va a ver a su hijo interpretar, como tenor, Cavalleria Rusticana; es a la salida del teatro, cuando hay una balacera, donde matan a su hija.

-A ciertas películas, como sucede con El Padrino, se las refiere como “operísticas”; aun sin saber muy bien a qué refiere el término.

-Yo creo que es la conjunción de la música, con una actuación que generalmente es muy acentuada, y es muy potente desde el punto de vista emocional. Se dice “esta es una escena operística” porque reúne esas condiciones, y son escenas fuertes en general.

-Además, la presentación de Cavalleria Rusticana se inscribe en la celebración de los 120 años de El Círculo.

-Estos 120 años para nosotros son muy importantes, es fácil decirlo, pero estamos hablando de un teatro que se abrió por primera vez, precisamente, con una ópera. Requiere mucha atención, mucho mimo y mantenimiento, pero lo tenemos espléndido y en pleno funcionamiento. Es un aniversario centenario que es para celebrar, no para ser nostálgico. El teatro está en actividad y en este caso con una ópera, que fue lo que originalmente provocó su existencia y la de otros teatros en Rosario, que desgraciadamente fueron demolidos, algo que en el caso de El Círculo se pudo evitar.

Ópera en un acto, con música de Pietro Mascagni y libreto en italiano de Giovanni Targioni-Tozzetti y Guido Menasci -basado en un relato del novelista Giovanni Verga-, Cavalleria Rusticana narra los encuentros secretos entre Turiddu y Lola, casada con Alfio. Santuzza, presa de los celos, revela a Alfio la infidelidad, y empuja a los hombres a un duelo. El elenco según personajes está integrado por: Santuzza: Anabella Carnevalli; Alfio: Cristian Maldonado; Turiddu: Enrique Folger; Lola: Nazarena Vidal y Sophia Haro, Mamma Lucia: Nadia De Luca. El vestuario está a cargo de Ramiro Sorrequieta y Liza Tanoni.