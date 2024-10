Desde hace más de dos semanas las personas con discapacidad se enfrentaron a una nueva quita de derechos, ya que las empresas de transporte les comenzaron a negar el pasaje gratuito. En este sentido, Alejandro Cytrynbaum, miembro de la comisión directiva de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), lamentó que se tenga que "estar peleando" por este derecho adquirido hace más de 20 años.

"Años de tener ese derecho adquirido y esto es más que necesario, más para gente con discapacidad intelectual. Teníamos este derecho que de un día para el otro se pierde por esta desregulación", señaló en diálogo con la 750.

Ante este problema, el Gobierno mismo que decretó la desregulación total del transporte se vio obligado a presentar una medida cautelar contra las empresas del sector que, escudadas en la nueva normativa, dejaron sin pasajes gratuitos a las personas con discapacidad.

La medida cautelar fue presentada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), luego de detectar "reiterados incumplimientos" de las empresas del sector respecto de la ley vigente.

"La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) intimó a 44 empresas y les pusieron multas, pero hasta el viernes último las personas no podían viajar. Es terrible lo que venimos hablando con todas las asociaciones de discapacidad. Hace años hablamos de lo mismo, como venimos perdiendo derechos hace años, que vamos para atrás. La discapacidad no parece estar en agenda, parece no importarle a nadie", agregó el miembro de ASDRA.

Según Cytrynbaum, la CNRT advirtió que "cualquier familia que tenga este problema, que se contacte".

"Uno quiere creer que esto es transitorio y se va a arreglar. Pero no puedo creer que se tenga que estar peleando esto", cerró.