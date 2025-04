El sindicato de los Aceiteros llegó a un acuerdo con las cámaras empresariales de un aumento salarial cuatrimestral, que lleva al salario básico inicial a $1.770.174 desde abril y a $1.875.186 a partir de julio. En rigor, se incrementarán los sueldos un 13,3% para abril, un 15,3% para mayo, un 17,3% para junio y un 20% para julio . Resta conocer si la Secretaría de Trabajo homologará este aumento o seguirá con su táctica de no validar los acuerdos rubricados entre los gremios y las cámaras empresariales.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), ese gremio y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) alcanzó este miércoles en la ciudad santafesina de Rosario un acuerdo con los representantes patronales de las cámaras CIARA, CIAVEC y CARBIO.

El convenio incluye además un pago retroactivo de $500.000 "para la categoría inicial, que se incrementa hasta $648.918 en la categoría máxima". Y, añaden, en septiembre realizarán "una revisión de este acuerdo, salvo que las circunstancias ameriten una revisión anterior".

En este marco, el sindicato que conduce Daniel Alberto Yofra celebró el acuerdo al remarcar que se logró en un contexto "hostil", y apuntó: "Desde el Gobierno nacional se lanzó una feroz ofensiva contra nuestros derechos laborales, sindicales y democráticos".

Aceiteros firmó un nuevo aumento paritario con un salario base de $1.7 millones desde abril. Imagen: prensa sindicato de Aceiteros.

"La devaluación implementada por (el presidente Javier) Milei y (el ministro de Economía Luis) Caputo en diciembre de 2023 hundió los ingresos de la clase obrera y profundizó la desigualdad ya existente. A ese primer golpe le siguió un año y medio de sufrimiento para las familias trabajadoras argentinas, que no pueden recuperarse porque al salario le establecieron un férreo techo paritario", ratificaron.

Por eso, sostuvieron que, en ese contexto, "la paritaria aceitera se prolongó porque intentaron imponer ese techo, tratando de quebrar el Salario Mínimo, Vital y Móvil".

Así, celebraron el "logro" de la paritaria como signo de "la fuerza como trabajadoras y trabajadores, y la unidad el principio de las dos organizaciones gremiales", y ratificaron su compromiso en el acatamiento del paro general convocado por la CGT de este jueves. "Expresamos nuestro más profundo rechazo a las políticas de este gobierno, frente al cual seguimos de pie", concluyeron.

Salarios pisados

En declaraciones a la 750, el triunviro de la CGT, Héctor Daer, cuestionó que desde el último trimestre del año 2024 en adelante no se discuten salarios libremente por decisión del Gobierno de Milei.

"No porque te lo digan directamente, sino por el apriete a las cámaras empresariales, les dicen que no firmen y te llevan a una situación de firmar salarios a la baja", sostuvo el líder de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina.

En este sentido, afirmó que la situación se cristalizó en los meses de enero y febrero, cuando los grandes estudios de abogados recomendaron a las empresas no pagar los aumentos si no estaban homologados por la Secretaría de Trabajo, una maniobra que hasta el momento no hacían.

"Seguramente fue un instrumento que utilizaron las autoridades de esa cartera", manifestó el titular de la CGT. "La homologación pasó a ser la presión a los empresarios para no firmar determinados salarios, esto es inédito. Hay actividades que pueden pagar mejores salarios y no los pagan porque el Estado no quiere que circule más plata que la que está circulando", sostuvo.