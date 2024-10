El rey Carlos III reanudará un ritmo "normal" de viajes al extranjero el próximo año a pesar de su cáncer, informaron el domingo medios de comunicación británicos.

El monarca se sentiría "revitalizado" tras su reciente regreso de una gira de 11 días por Australia y Samoa, su primer gran viaje fuera de Reino Unido desde que se anunció su cáncer en febrero de 2024.

"Estamos preparando actualmente un programa de giras por el extranjero bastante normal y completo para el próximo año, lo que supone un gran paso adelante", indicó una fuente oficial de Buckingham Palace.

Estos viajes se producirían en la primavera y el otoño boreales de 2025, previa aprobación de los médicos del rey.

Según esta misma fuente, el viaje a Australia y Samoa con motivo de una cumbre de la Commonwealth mejoró "su estado de ánimo, su humor y su recuperación"".

La "alegría del deber, del servicio, de estar en público y ver esas multitudes, de interactuar con comunidades de distintos ámbitos, eso realmente le levanta el ánimo", añadió.

Los médicos del monarca, de 75 años, le permitieron suspender su tratamiento durante este viaje, según los medios británicos. Sin embargo, le aconsejaron que no viajara a Nueva Zelanda para ahorrar fuerzas.

Carlos III reanudó sus actividades públicas a finales de abril, después de haberse retirado durante unos dos meses a causa de este cáncer, cuya naturaleza no ha sido revelada.

“Usted no es mi rey, dennos lo que nos robaron”: el rey fue increpado

El rey Carlos III y la reina Camilla vivieron un tenso momento en Australia, donde se encuentran en visita diplomática. Mientras algunos celebraban la llegada del monarca británico, el Movimiento Australiano de la República expresó por escrito al Palacio de Buckingham que quiere “cortar sus lazos constitucionales”, vigentes desde la época del colonialismo.

En ese sentido, la senadora indígena, Lidia Thorpe acusó al monarca británico de haber cometido un "genocidio contra nuestro pueblo" y le reclamó: "Dennos lo que nos robaron”.

Ocurrió el lunes pasado, durante la segunda actividad oficial de Carlos III en el Parlamento de Canberra. Al cierre del discurso del Rey, la senadora Thorpe, que representa a Victoria, expresó su rechazo a la visita del mandatario y gritó:"Cometiste genocidio contra nuestro pueblo".

"Devuélvannos nuestra tierra. Dennos lo que nos robaron. Nuestros huesos, nuestros cráneos, nuestros bebés, nuestra gente. Destruyeron nuestra tierra. Dennos un tratado. Queremos un tratado", agregó.

Cuando los guardias de seguridad comenzaron a escoltarla para retirarla del lugar, la senadora se animó más y continuó gritando: "Esta no es tu tierra. Esta no es tu tierra. No eres mi rey. No eres mi rey".

Seguí leyendo