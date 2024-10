Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtieron que debido a los embates presupuestarios del gobierno nacional contra las universidades, es probable que esa casa de estudios “no se pueda sostener” en “un futuro cercano”. Además, ratificaron que se objetó ante la Justicia la decisión de la administración de Javier Milei de auditar los gastos de las casas de altos estudios por afuera de las instituciones designadas a esos efectos, tal y como lo establece la legislación vigente que resguarda la autonomía universitaria.

La presentación de la UBA consistió en una acción declarativa de certeza para dejar claro que la Auditoría General de la Nación (AGN), los poderes Ejecutivo y Legislativo, y la propia Auditoría de la UBA son los encargados de realizar los controles sobre los que el Gobierno quiere avanzar.

“No nos oponemos a las auditorías. Todo lo contrario, nos presentamos ante la Justicia para que ella decida si todo está dentro del marco vigente y acataremos lo que ella decida”, puntualizó el rector de esa casa de estudios, Ricardo Gelpi.

Los anuncios y las consideraciones fueron una respuesta a los ataques del Jefe de Estado, quien volvió a arremeter contra esas instituciones al grito de “las universidades están sucias”.

Las auditorías de Milei

Durante una conferencia de prensa realizada esta mañana, el rector, integrantes del Consejo Superior y los decanos de las distintas facultades advirtieron que no es la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) la que debe auditar, tal como lo exige el Gobierno.

El secretario de Hacienda de esa casa de estudios, Matías Ruiz, reiteró que los controles ya existen. "Los informes le llegan mensualmente al Ministerio de Capital Humano al máximo nivel de detalle de gastos establecidos", señaló.

En este sentido, recalcó que "nunca la UBA se ha negado en hacer las auditorías, de hecho, queremos que sean más siempre dentro del marco de las leyes. Está Universidad ha decidido proponer una consulta externa".

Además, Ruiz sostuvo que "la SIGEN no aporta transparencia porque hay informes que la universidad presenta que no son publicados. La universidad informa todas las auditorías y está en la página web porque son públicas. No es nuestra palabra, sino que es algo que pueden ver todas y que tiene el Poder Ejecutivo. La UBA rinde el 100 por ciento de los fondos, está todo detallado".

El reclamo por el presupuesto

Durante la conferencia, las autoridades dejaron claro que “las universidades nacionales no dependen en todas sus actividades del Poder Ejecutivo”, particularmente aquellas que son relativas a su actividad financiera.

No obstante, Gelpi advirtió que debido al bajo presupuesto que el gobierno de Javier Milei le quiere otorgar a las universidades nacionales ”quizás en el futuro cercano no se pueda sostener” la plena actividad del sector.

"Se ha desfinanciado y eso es obvio, la UBA está haciendo un esfuerzo enorme, como también pasa con el Conicet que es una institución con la que estamos íntimamente ligados", expresó el rector.