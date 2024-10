En el marco de la causa por violencia de género que se le sigue a Alberto Fernández, una mujer que trabajó con Fabiola Yañez aseguró que la exprimera dama "nunca le contó" que el entonces Presidente "le pegara", aunque sostuvo que en junio de 2021 la vio con “un golpe en el ojo” durante un viaje a Misiones.

La mujer que declaró se llama Claudia Andrea Silvero, quien conoció a Yañez a través de las redes sociales cuando Fernández aún no era presidente, según relató ella misma. Comenzaron a vincularse a raíz del trabajo social que ella hacía en Misiones.

Silvero declaró ante la Justicia luego de haberlo hecho ante escribano público. En su testimonio negó haber visto al exmandatario golpear a su pareja y que Yañez le haya referido ser víctima de agresiones.

En su declaración contó también que ella se comunicó con Fernández cuando vio en los medios la foto de Fabiola con el moretón. Lo hizo para aclarar que no era ese el tipo de golpe que le había visto en Misiones para esa época.



Ante el fiscal federal Ramiro González declaró acerca de ese día: "Fabiola llegó a Misiones con un golpe en el ojo, creo que en el derecho. Me dijo que se había lastimado en el baño. Pasó desapercibido. El golpe era algo rojo arriba de la ceja, nada muy importante porque si no me hubiese dicho que le busque algo para curarse".

"Sí la vi muchas veces golpeada, pero por otras cosas. De hecho, yo la vi tambaleándose y golpeándose. Yo la veía mucho en la Quinta de Olivos, habré entrado 25 veces; esto fue entre 2020 y 2023, algunas veces me quedé a dormir", contó. También afirmó que Yañez se realizaba tratamientos estéticos y "algunas veces" tenía la cara "hinchada" por eso.

Fabiola “nunca me contó que Alberto le pegara y tampoco lo vi", afirmó en la declaración a la que accedió Noticias Argentinas (NA).

Silvero también comentó que se hizo amiga de la ex primera dama y que ella le ayudó a "conseguir trabajo en Yacyretá", donde estuvo hasta marzo de este año.

En su declaración se refirió a la rutina en la residencia de Olivos: Yañez "iba a huéspedes para fumar y tomar tranquila", y allí "había un armario con llave donde guardaba las bebidas".

"En una ocasión nos reunimos y yo había comprado una merienda, pero Fabiola me pidió que pida sushi y champagne. Esa vez Alberto la llamó y le dijo que vaya para donde él estaba. Eran eso de las 21. Fue la primera vez que los escuché discutir”. Se retiró del lugar dos horas después, recordó.

Ese episodio fue en el 2020 cuando Fernández ya era Presidente. Eso sí, agregó, “yo nunca vi que Alberto la haya golpeado. Sí muchas discusiones porque Fabiola estaba en estado de ebriedad. Una vez fui testigo en una cena que Fabiola estaba muy ebria y a Alberto le daba vergüenza. Fabiola nunca me contó que Alberto le pegaba y tampoco lo vi", reafirmó.

También contó que Yañez le contaba que el entonces mandatario "chateaba con otras mujeres, que le veía eso en el celular de Alberto. Ella le hacía capturas de las conversaciones de él".

Por otra parte, sigue sin éxito la mediación civil en la causa por la cuota alimentaria que reclama la exprimera dama. La próxima audiencia por este tema será mañana sin un acuerdo a la vista.

Yañez pide una suma en euros para solventar su vida en Madrid, incluido el alquiler, la cuota escolar del hijo de ambos y la prepaga, mientras que el ex presidente responde que puede afrontar los gastos pero en Argentina y pide una "tenencia compartida". Por este motivo, le pidió a su ex pareja que regrese a Argentina para ejercer una "tenencia compartida" del niño.