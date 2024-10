La secretaria general de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la seccional Buenos Aires, Mariana De Alva, se pronunció en contra de la disolución del organismo tributario y adelantó que irá a la Justicia para denunciar “persecución” por el despido de más de tres mil empleados.

En diálogo con la 750, De Alva aseguró: “El deseo de un Estado raquítico, sin controles y que sea el Disneylandia de los evasores es, encima de torpe, falso. Porque en realidad un Estado sin controles no está dentro del mundo libre”.

“No nos equivoquemos, no vamos camino a un mundo libre, puede estar contenido en el discurso pero no en las acciones concretas”, sentenció.

Y agregó: “Un Estado soluciona lo más importante de la vida, para poder ser libre de verdad y desarrollarte en el contexto en el que se pueda vivir”.

Este viernes 25 de octubre, el Gobierno dispuso de manera oficial la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) mediante el Decreto 953/2024 y la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), bajo la órbita del Ministerio de Economía.



Esta nueva entidad tendrá a su cargo la gestión de los recursos tributarios y aduaneros con una estructura simplificada que busca "mejorar la eficiencia y especialización en la recaudación y el control aduanero", según expresó el comunicado oficial.

No obstante, ante la consulta de si es posible que alguien pudiera “meter mano” en la caja de la exAFIP, De Alva aseguró que no, ya que “este decreto no ha eliminado la autarquía del ARCA”. “Por más que les quieran pagar menos a los empleados el patrimonio queda en la misma. Si llegan a despedir a uno solo de los empleados de la AFIP todas las provincias van a cobrar dificultosamente lo que vienen cobrando”, dijo.

“Son el odio puesto en acción con cualquier justificativo. Es tristísimo el estado de angustia y zozobra enorme que tiene nuestro personal. Estamos seguros de que la Justicia en los tres fueros nos va a acompañar en cada uno de nuestros planteos. La Justicia no podría hacer nada sin la AFIP trabajando día a día para la Justicia”, adelantó.

“Estamos realmente desconcertados, trabajando a destajo, pero también tratando de contener esta angustia espantosa que genera gratuitamente todo esto”, cerró.