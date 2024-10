Iair Said nació en 1988, en el límite entre Flores y Caballito, hijo de una maestra y un abogado que tenía el superpoder de imitar la voz del Pato Donald. Hizo su Bar Mitzvah a los 13 años, como la mayoría de los niños judíos, salvo por un detalle: le pidió de regalo a su tía que le comprara todo lo que pueda en un Todo x 2 pesos.

No importaba qué objetos eligiera, importaba la cantidad de ellos. Desde muy chico estudió teatro, trabajó como actor en películas grandes y en tiras emitidas en el prime time. Ante la repetición del rechazo en castings, decidió dirigir sus propias películas, sin esperar que otros ojos aprueben su físico fuera de la norma. Y también quiso modificar esa injusticia para los demás: desde hace muchos años, Iair se dedica a hacer castings eligiendo a actores y actrices intentando darle espacio a otras formas de belleza, ampliando la diversidad de cuerpos. Iair recuerda que en el inicio de su adolescencia fue a un baile avergonzado por su gordura.

En secreto, bajo la remera, ajustó un cinturón sobre sus tetas para evitar que se marquen. Creía que nadie lo había descubierto pero al final del evento un amigo lo abrazó y notó una textura extraña. “¿Qué tenés ahí?”, le preguntó. Iair se refugió en la mentira, le dijo que se había quedado dormido y al despertarse, sin querer, se puso mal el cinturón. La mirada desaprobatoria sobre sus kilos le dejó una marca que prevalece.

Tras el éxito sorpresivo de su ópera prima, el documental Flora no es un canto a la vida (2019), Iair Said estrena en cines argentinos su primera ficción. Los domingos mueren más personas expone al director y actor en una desnudez física y emocional. A través de un personaje llamado David, el cineasta consigue construir un cine gay distinto. Iair propone un puto lejos de los modelos publicitarios, esos que marcan sus abdominales portando calzoncillos Calvin Klein.

Derritiendo al drama con la calidez de la comedia, el relato no señala a la identidad sexual como una rareza o motivo de disputa familiar. El dilema no es ser gay sino qué clase de gay, es en esa etiqueta donde se origina la fantasía de no ser querido. De estar condenado a la soledad. Los domingos mueren más personas, coprotagonizada por Rita Cortese y Juliana Gattas, también es un catálogo de tristezas a partir de un duelo, la inevitable muerte del padre del protagonista.

Son las dos de la tarde, llego al edificio para entrevistar a Iair y apenas abre la puerta me advierte que un olor extraño invadió su departamento. Subimos al sexto piso, gira la llave y me pregunta desorientado si reconozco ese olor.

Le digo que es el aroma que despiden las flores que posan en la mesa del comedor, él asegura que proviene del equipo del aire acondicionado. Es en ese momento donde confirmo que no hay tanta distancia entre su persona y el protagonista de Los domingos mueren más personas. En la película el olor es un mapa que orienta y sostiene a los personajes. Iair, bajo la piel de David, se baña en el perfume de su papá para sentirlo cerca. En la vida real jamás descubrimos de dónde viene el olor, tampoco logramos ponerle nombre.

El actor y director treinteañero se recuesta en su sillón amarillo, yo me siento una psicoanalista. “Tengo una obsesión que es probarme todos los perfumes de lugares a los que voy, si voy a un local de ropa, a un Farmacity, a donde sea. Soy puntual, pero me puedo llegar a retrasar por haberme quedado probando un perfume”, me confiesa. Prendo el grabador y pregunto sin anestesia. Si algo define a Iair es no estar condicionado a encantar a un público masivo, dirige la palabra a quienes quedaron aislados.

¿Qué película te llevó a decidir ser director de cine?

-Recuerdo películas que en algún momento me despertaron emociones o sensaciones donde dije ‘yo quiero replicar esto’. Como Felicidades, de Lucho Bender, La ciénaga, de Lucrecia Martel, las películas de Burman. Me pasaba algo con las películas que transcurrían en verano, yo las veía de adolescente solo en mi casa, nadie de mis compañeros veía eso. Lo que me generaba era querer estar en ese momento, en ese Buenos Aires húmedo de Felicidades, o en Salta. Me transportaban a lugares y ahí es que entendí un poco el poder del cine.

¿Cómo llegaste a la actuación?

-Un psicólogo. Se lo recomendó a mis papás y me mandaron. Yo voy a terapia desde que tengo 7 años. No sé si tenía algunos temas vinculados, pero sí siempre tuve una fantasía con la fama, la fama que te da la televisión. Veía mucho las tiras de Pol-Ka, y terminé trabajando ahí. Sin embargo, en el fondo hubiera querido ser un chico Cris Morena. Había algo de lo que consumía ahí que me resultaba inaccesible. Y cuando empecé a estudiar teatro me cambió la vida.

¿Qué hizo con vos el teatro?

-Me hizo revivir, me hizo conocer una filosofía de vida distinta. Por primera vez conocí gente que no era judía, yo hasta ese momento de lunes a lunes estaba solo con gente judía. Hasta que empecé teatro nunca había escuchado el nombre "Maria". Tenía 13 años y recuerdo que en la primera clase hice una improvisación singular y el profesor me felicitó, después me aplaudieron. Entonces pensé "lo que en otros lados está prohibido, acá está permitido". No hice lo que esperaban que hiciera, sino algo más chiquito, y me encontré con que alguien valoraba esa elección. A diferencia del colegio, donde si no jugabas al fútbol, no valías, o si no te sacabas 10, no eras tan interesante. El teatro me cambió el paradigma de lo que era interesante para el mundo.

¿Te permitís situaciones en la actuación que jamás te animarías fuera de un personaje?

-Lo que hago como actor es bastante cercano a lo que soy, sin ser parecido a mí al mismo tiempo. No hago muchos esfuerzos por distanciarme de mi persona cuando actuó. Quizás lo que sí me permito es ser más imbécil, o menos interesante que lo que uno debería ser en la vida social.

En la primera escena de Los domingos mueren más personas, hacés algo que te incomoda y no solés hacer, mostrarte semidesnudo.

-El desnudo es justamente lo más distinto a mí que tengo, nunca lo haría. Lo hice como una rebelión a mi persona, odio tener que desnudarme, entonces me obligué a hacerlo para aprender.

Lo curioso es que no estás desnudo completamente, estás sin remera.

-Sí, pero para mí es como si lo fuera. Yo no tengo problema en mostrar mi inteligencia, mi ignorancia, mi brillantez, mi brutez. No tengo ese problema de parecer estúpido, pero con el cuerpo tengo mucho más prurito porque estoy mal chipeado.

¿Dónde se origina eso?

-De muy chico, por no tener un cuerpo dentro de las normas como el resto de mis compañeros, sufrí mucho bullying en el club, y ahí se genera un chip. Un chip maldito que está instalado en toda la sociedad. Yo trabajo dirigiendo castings y estoy seguro de que las personas que actúan en cine, sobre todas las mujeres, están donde están por ser hegemónicas. Por ser flacas. No hay un famoso gordo, no hay una famosa gorda, se valora mucho más la flacura que el talento. Porque a los flacos se les da más la oportunidad de mostrar su talento.

Trabajás haciendo castings, muchas veces para películas mainstream. ¿Qué te pasa cuando sos vos quien tiene que evaluar al otro?

-Yo he renunciado a trabajos porque han priorizado la hegemonía por sobre el talento. Mi granito de arena es marcar la diferencia de los cuerpos, incorporar otros físicos, pero es muy difícil, porque también pasa que un cuerpo gordo nunca tuvo una experiencia previa. No tienen la misma experiencia que pudieron tener otros actores o actrices a lo largo de su vida, porque antes fueron elegidos para estar en publicidad, para estar en series o en películas. Entonces una persona gorda llega mucho más inexperta, es como el huevo y la gallina.

También sucede que cuando en un casting se elige a una persona gorda sus roles son acotados. O tiene que hacer reír o debe ser la amiga de la protagonista que se enamora...

-Cuando se elige a un gordo o a una gorda es porque hay algo relacionado con eso que va a pasar en la trama. Una actriz gorda tiene que demostrar el triple de talento que una persona flaca.

¿Y hubo alguna de estas luchas que pudiste ganar?

-Ni. Porque a veces aceptan una clase de gordura, pero no otras.

¿Qué clases de gorduras hay?

-Hay cuerpos que hablan, cuando los cuerpos son muy gordos parece que narran algo en una ficción y que así los ven. Como si ese cuerpo estuviera hablando, porque el cuerpo está por delante de todo. Sobre todo en el área audiovisual, donde la gente no está acostumbrada a ver eso. La sociedad está corrida. Yo hice una película donde estoy en cuero y me dicen "qué valiente por estar en cuero". ¿Qué es lo que tengo que leer de eso? ¿Que me animé a mostrar el cuerpo, o que me animé a mostrar el cuerpo a pesar de no ser flaco y no tener abdominales?









La Argentina es un país muy gordofóbico...

-Hay una cultura gordofóbica muy arraigada en nuestra cultura y es responsabilidad también de los medios. Porque ser flaco es un valor. Incluso me pasa que si pudiera elegir, elegiría que mis sobrinos no sean gordos. Porque sé que van a sufrir. Y no quiero que pasen por eso. Pero el límite es muy finito entre pensar que no sufran o pensar que no sean gordos. Ser gordo es vivir en una sociedad donde todo el mundo te dice que no es para vos, desde los talles de la ropa hasta los castings. De hecho un gordo nunca queda en un casting de publicidad de comida. Yo me acuerdo que quedaba en un montón de castings, pero hasta que no adelgacé no pude ser elegido en un casting de alfajores. Quedé cuando bajé 25 kilos, y ahí entendí: no quieren dar el mensaje de que tu producto engorda.

TRANSFORMAR LA TRISTEZA EN FICCIÓN

Más allá de que es tu gran amiga, ¿qué viste en Juliana Gattas para que interprete un personaje de la película?

-Yo entiendo que para la mayor parte de la sociedad Juliana es la de Miranda, pero cuando la conocí yo no sabía las canciones de Miranda. La conocí por Twitter, porque su primo, que es Martín Garabal, era amigo mío. Y fue en la radio que descubrí que ella tenía una sensibilidad, una inteligencia y una brillantez que me conmovía. Yo conectaba con otra cosa de ella. Hay algo del humor que es impagable en una artista. Para mi película estaba buscando a alguien que tenga la mirada triste, y Juliana la tenía. Estaba seguro de que no podía ser mala actriz, por el histrionismo en sus shows. Juliana se entrega mucho en los escenarios y no tiene nada planeado. Está viviendo el aquí y ahora, y la actuación es eso. Ella tiene esa rapidez, en los movimientos, en cómo baila, en cómo canta, en cómo saluda. Juliana además tiene algo almodovariano, siempre lo vi, en la mandíbula, en la cara, en la actitud, en todo.

¿Cómo es la amistad entre los dos?

-Es la persona que más me hace reír en el mundo. Yo tengo una especie de fascinación por ella. Cuando la veo en un show no puedo creer que ella sea mi amiga, pero un poco me pasa con todos mis amigos cantantes, una mezcla de cholulismo.

La muerte está muy presente en tu cine, ¿cómo es tu relación con ella?

-Yo le tenía bastante miedo hasta que empecé a hacer estas películas. Con Flora no es un canto a la vida exorcicé mucho un temor que evidentemente se me venía.

¿Le temías a tu propia muerte o a la de otros?

-Me daba mucho miedo la mía, y por osmosis también la de la gente que me rodea. Yo tengo un tema con las despedidas, al principio pensé que no era tan grave y después me di cuenta de que lo era. No me gustan las despedidas, ninguna despedida. Me da tristeza que las cosas se terminen. Y con la muerte me pasa que no me parece justo que haya gente que sea inmortal y otra no. Pensaba "si mi papá se muere va a ser importantepara mí, para mi hermana y mi mamá, para nadie más".

¿Te da miedo el olvido?

Sí. Creo que es mi manera de acercarme a la muerte, que es lo más seguro que vamos a tener.

¿Cambió tu relación con la muerte a partir de que filmaste tus dos largometrajes?

-Sí, Flora no es un canto a la vida me cambió bastante. Pero la muerte de mi papá cambió mi percepción. Me di cuenta de que inmortalizar a alguien es posible. Tener ese poder un poco divino. Jugar un poco a ser Dios es divertido.

Nunca estuve segura de lo que sentías por Flora. ¿La querías?

-Yo la amaba a Flora, la amaba desde que tenía 8 años. Me daba mucha pena su soledad y por eso empatizaba con ella. Después se peleó con mi mamá y no la vi más, pero siempre fue una persona que me generó obsesión. Para mí Flora no era una vieja loca y mala, pero en mi entorno de colegio judío lo freak era lo feo, lo malo, lo prohibido.

¿Y qué te pasó cuando falleció Flora?

-Me quedé un poco sin motor, porque hablaba muy seguido con ella. Y hay otro poco donde Flora no murió nunca, porque es muy fuerte lo que pasó con el documental. De hecho ahora con la película nueva tengo ese miedo, que no logre superar lo que pasó con Flora. Se que son incomparables, pero Flora tocó una fibra a mucha gente por igual. Ella es muy eterna y eso a mí me conmueve porque está más viva que nunca. Murió en 2015, hace 10 años.

Tu película la sacó de la soledad a Flora. Hiciste que un montón de gente quiera mucho a una persona que quería estar todo el tiempo sola...

-Sí, sin que ella lo supiera además. Tiene fans, hay personas que la dibujan. Flora nunca se enteró que hay gente que la ama. Porque ella no quería, y yo quería luchar contra su deseo. Quizás era una incomprendida, en un momento donde ser soltera y tener carácter estaba mal visto, pero hoy se resignificaría mucho cómo era. Se cruzó con la gente equivocada. Yo nunca me burlé de ella, la película era en favor de su potencial.

Al igual que en Flora no es un canto a la vida, en tu nueva película volvés a darle liviandad a la cercanía de la muerte encontrando humor en la burocracia que esa experiencia requiere.

-Más que un humor para mí es una sorpresa esa burocracia en la muerte, porque cuando alguien piensa en la muerte no pensás en los trámites que vas a tener que hacer. Pensás en perder a alguien, en quedarte sin esa persona, pero la realidad es que cuando alguien muere al otro día hay que pagar las cosas igual. A mí me da risa, no puedo creer que el valor que se le da a la muerte para uno es una cosa y en la sociedad es completamente algo distinto. Hay que dar de baja la tarjeta de crédito porque cierra al otro día. Me resulta incompatible el negocio de la muerte con la muerte en sí.

La muerte es un evento, como un casamiento.

-Sí, lo raro es que no lo tengamos normalizado. Estamos en contacto con la muerte y sin embargo no sabemos lo que hay que hacer cuando alguien muere. Tenés que pensar cosas en un momento donde estás totalmente quebrada. Se arma una tragicomedia en el cruce entre el dolor y el mercado. Existe esa solemnidad en la que cuando muere alguien hay que estar mal, pero el humor convive con esa situación. Lo ideal de la muerte es una cosa, pero lo real es otra.

¿Cuando empezaste a pensar Los domingos mueren más personas tu papá estaba vivo?

-La película la escribí tres años antes de que muera mi papá, yo no sabía que el dolor por su muerte iba a ser tan extraño y tan largo.

¿Sabías que iba a morir tu papa cuando la escribiste?

-Estaba enfermo.

Existía la posibilidad entonces

-Si, pero yo no entendía qué me iba a pasar en el cuerpo. Pasaron ya seis años de la muerte de mi papá, y yo me rompí para siempre. Cuando muere alguien volvés a nacer. Cada vez que toco una bocina me acuerdo de mi papá, porque mi papá no tocaba la bocina, entonces le pido perdón por tocarla. Todo el tiempo lo traigo de vuelta en la ausencia. Cuando empecé a hacer los trámites de mi papá no quería que terminaran, porque que terminen significaba que se iba a morir, aunque ya estaba muerto.

Los olores son trascendentales en esta película. ¿Qué poder tiene un perfume?

-Hay algo del olor que automáticamente te transporta a un momento, a una edad, a una experiencia. Hay olor a iglesia, hay olor a restaurante, hay olor a peluquería. Hay olores característicos que representan personas, estados, lugares. El olor se impregna y no se puede evitar, es una alegoría del dolor. Olor/dolor.





ROMPER LA FÓRMULA GAY

Los domingos mueren más personas no es la clásica película representativa de temática LGBTIQ. Aborda la identidad gay desde un lugar distinto, no es el conflicto del relato.

-Hay algo de lo que decís, de la exclusión del contenido LGBTIQ, que para mí la hace mucho más LGBTIQ. Porque se vuelve un hecho político que no se hable de otra cosa. Las películas queer a veces no solo narran lo mismo, sino que lo hacen de la misma manera. Se vuelven una fórmula a partir del contenido.

También pasa que un director que hace una película LGBTIQ muchas veces siente un peso de representar al colectivo. ¿Qué pensás de la representación de una persona gay en el cine LGBTIQ?

-Yo no me puse de protagonista solo para actuar, yo tenía un deseo de engordar antes de filmar la película. Para mí era importante que el protagonista no tenga un cuerpo hegemónico, porque estoy harto, enojado, molesto con la cultura de películas LGBTIQ donde hay solo protagonistas hegemónicos hermosos. Yo me siento completamente afuera, como también otra gente puede sentirse afuera de mi película.

En tu película no es un tema que el protagonista sea gay...

-Exacto, y eso es un montón. No es una familia judía que lo rechaza, pero al mismo tiempo se percibe algo, como cuando la madre del protagonista le pregunta de qué fue disfrazado a la fiesta. El personaje utiliza lo sexual como una escapatoria para no conectar con lo que le pasa realmente, eso está muy relacionado hoy con el mundo queer. Y hay algo interesante en el personaje, no escucha el no deseo de la otra persona, y eso es algo muy polémico. Y al interpretarlo yo ese personaje, que soy un poco tierno, un poco gordito, un poco simpático, y de ojos claros, no está tan mal visto.

Tu personaje genera situaciones que rozan la violencia. Hay escenas donde se vuelve un acosador.

-Son escenas que generan risa y están pensadas para que suceda eso. Y yo creo que pasa eso porque el personaje es un looser, y porque quien lo interpreta soy yo que soy simpático. Pero lo que hace es violento, es un abuso desmedido en una situación muy íntima. Y debería generar algo de rechazo en el público, porque está mal, y no pasa. Lo que me interesa de ese personaje es que le sale todo mal, pero eso no tapa que es un forro. Y yo no solo estoy cansado de los personajes hegemónicos, también de los personajes empáticos y correctos.

Algo que se desprende de la película es la fugacidad de los vínculos gay

-Sí, llevado a los 90 sería el miedo al compromiso. Pero creo que hoy por hoy es la dificultad de conectar con algo menos fugaz. Hay algo del amor que me parece increíble, y es que uno se tiene que enamorar de las personas que tenés cerca. ¿No es raro que el amor de tu vida sea una persona que justo vive en Buenos Aires, y que lo conociste por alguien en común? Evidentemente es cultural lo que pasa con el amor. Y en las comunidades más chicas, como la comunidad gay, se acotan mucho más las posibilidades, porque hay menos cantidad de gente. Y el amor correspondido no es tan fácil de conseguir. Es un milagro. Y aunque queremos creer que no, la comunidad gay está llena de prejuicios.

¿Qué prejuicios hay en la comunidad gay?

-Hay muchos prejuicios sobre el puto groncho, el puto pobre, todo eso en cuanto a lo económico. Solo pueden comulgar al encontrar en un boliche gay, o en una aplicación. El gay que trabaja como empleado municipal y el que trabaja en un teatro, ¿dónde se encuentran esas personas si no es un boliche? Y los boliches gay son super elitistas o sectarios. Hay que tener cierto estatus para entrar a ciertos boliches. Para conocer a alguien tenés que pertenecer al mismo circuito. Y a veces tenés que conformarte con lo que hay.