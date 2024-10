La vuelta de Newell’s a los entrenamientos tuvo la atención puesta en la recuperación física de Ever Banega, como así del chico Pablo Altamirano, candidato a reemplazar a Rodrigo Fernández Cedrés. El uruguayo recibió ante Sarmiento la quinta amarilla y volverá a estar marginado para visitar el viernes a Unión en el 15 de Abril. En defensa retornará Angelo Martino y quizá también Armando Méndez.

Lunari cree que algunos de los tantos problemas que tiene el equipo para jugar al fútbol los puede resolver Banega. El diez busca su puesta a punto física tras superar en las últimas semanas una lesión muscular y un cuadro de neumonía. El candidato a salir es el paraguayo Fernando Cardozo, de intrascendente rendimiento el pasado fin de semana. En este caso el entrenador ratificará la presencia de Juan Manuel García como único punta y la continuidad de Matko Miljevic.

Mientras que la ausencia de Cedrés es probable que sea solucionada con el regreso del juvenil Altamirano, quien no desentonó en los minutos que estuvo en cancha en los últimos partidos. En defensa, en cambio, es un hecho la reaparición de Angelo Martino por Brian Calderara. El ex Talleres no jugó el sábado porque tuvo familia a pocos minutos de salir de la cancha. Y Armando Méndez también tiene posibilidades de reaparecer, en su caso por Augusto Schott, tras perder el puesto por el flojo rendimiento que mostró en la derrota ante Godoy Cruz.

Pero Lunari recién mañana dirigirá en Bella Vista la práctica de fútbol para probar las modificaciones y confirmar los convocados a viajar el jueves a la capital provincial. El partido con Unión en el 15 de Abril se jugará a las 21.15.