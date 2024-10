La gala del Balón de Oro 2024, celebrada en París, se convirtió en una vitrina del talento argentino, con Emiliano "Dibu" Martínez y Lautaro Martínez destacándose entre los mejores del mundo.

Lionel Scaloni estaba nominado como mejor entrenador, pero no asistió a la gala. Este año, la ceremonia fue transmitida en vivo por L'Equipe y por TNT Sports, lo que permitió a los fanáticos seguir de cerca a los integrantes de la Scaloneta.

Dibu Martínez: El mejor arquero del mundo

El arquero de la Scaloneta es el mejor del mundo. (Foto: EFE)

Emiliano "Dibu" Martínez, fue elegido como el mejor arquero del mundo por segundo año consecutivo. El actual guardameta del Aston Villa, llegó a la gala luciendo un elegante smoking y acompañado por su esposa, quien deslumbró con un vestido rojo. A pesar de los abucheos que lo recibieron, el Dibu mantuvo su sonrisa característica y se dirigió a la prensa con un mensaje emotivo.



"Vengo de un lugar chico, siempre lo recuerdo, y eso me motiva a seguir creciendo. Lo individual viene después de lo grupal", expresó Martínez, compartiendo su triunfo con familia y amigos. Su humildad y dedicación resuenan no solo en el campo, sino también en su papel como líder del equipo argentino. "No me veo como el mejor; hay arqueros increíbles. Lo que importa es el equipo", añadió, dejando claro que su enfoque está en el colectivo.

Lautaro Martínez: un año cargado de éxitos

Lautaro Martínez quedó en el séptimo lugar de la votación. (Foto: EFE)

El "Toro" Lautaro Martínez también brilló en la ceremonia, finalizando en el séptimo lugar de la votación, el mejor puesto de su carrera en el Balón de Oro. Este logro refleja su destacada temporada con el Inter de Milán y la selección argentina. "Es un honor estar aquí tras conseguir títulos importantes con la Selección y mi club", comentó, antes de entregar el premio Lev Yashin a su compañero Dibu.



Lautaro tuvo un año cargado de éxitos, siendo clave en la conquista de la Copa América y culminando la temporada con 35 goles y 8 asistencias en 59 partidos. Además, se consagró como el goleador de la Serie A y MVP, convirtiéndose en un ícono del Inter.

Scaloni y la cabeza en la Selección

Lionel Scaloni Fue mencionado entre los mejores entrenadores del año .(Foto Archivo)

El premio al mejor director técnico de este año no fue para Lionel Scaloni, quien quedó en segundo plano frente a Carlo Ancelotti, reconocido por su destacada actuación en La Liga y su victoria en la Champions League.



A pesar de no recibir el galardón ni asistir a la gala, Scaloni fue mencionado entre los mejores entrenadores del año, respaldado por un impresionante récord de 14 victorias en 16 partidos durante el período evaluado.

Ahora, el entrenador de la albiceleste se enfoca en alcanzar nuevas alturas con la Selección. "Lo más importante es el futuro y las eliminatorias", declaró en su última entrevista, destacando que su cabeza está puesta en lo que viene.

