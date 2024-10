La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, cercana a Cristina Kirchner, volvió a cruzar al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y cuestionó con énfasis su decisión de judicializar las elecciones internas del Partido Justicialista. En diálogo con la 750, recordó que la expresidenta buscó conformar una lista de unidad al interior del peronismo, y reveló que el mandatario riojano no respondió los llamados.

A poco menos de un mes de la fecha prevista para las elecciones, donde Quintela y Cristina medirían sus fuerzas, el gobernador tocó la puerta de la Casa Rosada y de la Justicia tras no poder reunir los avales suficientes para oficializar su lista.

Para Sagasti, esta es una actitud lamentable. “La judicialización ahora viene de los propios compañeros. Ahora, la discusión va a quedar en manos de la Justicia”, protestó en medio de años en que la política ha estado marcada al ritmo del lawfare.

Además, añadió en tono crítico: “Lo que sucedió es que cuando Cristina decidió aceptar la postulación para presidir el partido, empezaron las negociaciones, ya que Quintela venía diciendo que quería ser presidente del partido”.

Y lanzó un dato revelador: “Todos sabemos que hubo un llamado de Cristina para hacer un armado de unidad, pero Quintela no respondió al llamado. Quintela presentó una lista deficitaria de apoyos”. Para Fernández Sagasti, “la realidad es que (Quintela) no quería competir”. “Es como si fueras a un partido sin camiseta, sin pelota ni arquero. Si compitiera contra Messi, yo también me olvidaría cosas para no competir”, afirmó sobre Cristina y Quintela.

“Como ellos querían posponer las elecciones y no lo lograron porque la lista y el partido ya habían decidido la fecha, decidieron judicializarlo. Es una verdadera pena. Ahora, más que nunca, Cristina tiene que ser la presidenta del partido”, afirmó.

Tras lo que denunció con firmeza: “Vimos a (Jorge) Yoma entrar a la Casa Rosada (apoderado de la lista de Quintela) y criticando al peronismo y a Cristina. Es más obvio que nunca lo que querían hacer: negociar el PJ debido al malestar financiero que atraviesa la provincia de La Rioja”.

Por eso, finalizó: “La elección es el 17 de noviembre, pero ahora estamos a merced de la Justicia. Habrá que esperar la decisión de la Justicia. Es lamentable que algunos compañeros acudan a la Justicia en un contexto de persecución y con todo lo que está pasando con el peronismo en Argentina”.