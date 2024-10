“Unas buenas palmadas en la espalda”. Desde Roma el escritor Mempo Giardinelli cuenta lo que significa haber recibido el XIII Premio Literario Caccuri 2024 a la “excelencia italiana en el mundo”. Le dieron una placa “muy bonita” de este premio, muy prestigioso en Italia, que le otorgaron al autor de Santo Oficio de la Memoria por su trayectoria. En la Cámara de Diputados, lo acompañaron su editora Loretta Santini, de Elliot Edizione, y su traductor, Pierpaolo Marchetti. La ceremonia de premiación devino un acto político cuando el columnista de Página/12 agradeció el reconocimiento y cuestionó al gobierno de Javier Milei. “Este es un momento de desdicha y amargura porque vemos la entrega infame de todos los bienes naturales que durante años hicieron de mi país una tierra de promisión y grandeza, pero que hoy, lo digo con dolor, es un mar podrido de corrupción gubernamental en el que mi pueblo soporta el peligroso autoritarismo de un demente que parece empeñado en llevarnos a la pobreza extrema y a la violencia”, denunció el escritor chaqueño.

“Desde ahora empezaré a saludarlos como se saluda a los propios: con la mano tendida y la alegría en el corazón”, agregó Giardinelli, muy emocionado, en la Cámara de Diputados de Italia. “Ustedes son, desde ahora, también mis hermanos de corazón, ustedes los originarios de Caccuri, hombres y mujeres calabreses que han tenido la grandeza, y también la osadía, de decidir que un escritor provinciano como yo, descendiente de abruzzeses pero que viene de tan lejos, del otro lado del mundo y todavía no ha aprendido a hablar correctamente la lengua de Dante Alighieri, sea desde ahora también vuestro embajador”.

El escritor chaqueño, que nació y vive en Resistencia, destacó que la lengua italiana es la lengua de Alberto Moravia, Primo Levi, Eugenio Montale y Dacia Maraini. “Esa lengua está viva también en mí y en cada centímetro de mi obra, porque todas las novelas, cuentos, poesías y textos periodísticos que he escrito y pienso seguir escribiendo, surgen en mi corazón como palomas de amor, a veces, y tantas otras como modestas contribuciones al maravilloso universo cultural que llamamos Literatura y que aquí, en Italia, tiene una de las más grandes y preciosas tradiciones culturales del mundo”, reconoció el autor de las novelas La revolución en bicicleta, Luna Caliente y La última felicidad de Bruno Fólner; los libros de cuentos Estación Coghlan, Soñario y Chaco for Ever y los ensayos Cartas a Cristina y El manifiesto argentino, entre otros títulos

“Yo he recibido muchos premios en distintos lugares, incluso en Italia”, confirma Giardinelli en diálogo con Página/12. En 2007 obtuvo el Premio Grinzane-Montagna, de la Fundación Grinzane-Cavour, por la versión italiana de Final de Novela en Patagonia, y dos años después recibió el Premio Giusseppe Acerbi a la “mejor literatura de viajes traducida en Italia”. Entre otros galardones ganó el Premio Rómulo Gallegos, el Premio Nacional de Novela en México y, recientemente, en 2021, el Premio Manuel Rojas, la mayor distinción que otorga el Ministerio de Cultura de Chile. También acumula varios Doctorados Honoris Causa por parte de la Universidad de Poitiers (Francia), la Universidad del Norte (Paraguay), la Universidad Nacional de Formosa, la Universidad Nacional de Misiones y la Universidad Nacional del Nordeste (Corrientes).

El Premio Literario Caccuri representa un respaldo para el alma mater de la Fundación Mempo Giardinelli, una institución creada en 1996 en Resistencia, orientada al fomento de la lectura, la docencia y la investigación en Pedagogía de la Lectura. “Yo soy una especie de marginal de la literatura, si bien soy el escritor que más premios literarios ha recibido, los ambientes de la literatura me han marginado y yo también me fui marginando. Yo no soy un escritor de figuración en la literatura argentina”, se define el escritor chaqueño y precisa que ser reconocido en Italia es como recibir “unas buenas palmadas en la espalda” en un momento en que la literatura argentina ha perdido tantos escritores en los últimos años. “No quiero dar la lista, pero hemos tenido varias bajas muy importantes, y yo soy un hombre grande, así que en cualquier momento me va a tocar a mí”, dice tratando de tomarse el asunto de la mortalidad con un poco de humor.