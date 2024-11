Tech

Si el calentamiento global es un problema tan grave, ¿por qué no solo tapamos el sol (no con un dedo)? Empresarios de Silicon Valley están financiando geoingeniaría solar para rociar partículas reflectantes en la atmósfera y reducir el calor. Detrás están peces gordos de la talla de Dustin Moskovits y Sam Altman. Por ahora no hay reglas claras ni regulación internacional, pero Bloomberg asegura que el mayor temor es que la geoingeniería solar pueda producir efectos secundarios en el clima y en la salud.

Apuestas

A pesar de que la legislación en CABA dice que solo pueden participar de apuestas en línea las personas mayores de 18 años y aunque existen diferentes campañas para restringir las apuestas, 1 de cada 4 estudiantes de entre 12 y 19 años de colegios públicos y privados reveló haber hecho una apuesta online al menos una vez. Un estudio de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires reveló que los que apuestan son en su mayoría varones, que en un 90 por ciento lo hacen desde una billetera virtual, y que sus preferencias a la hora de jugar son los casinos virtuales en un 48 por ciento, seguidos por las apuestas deportivas (32 por ciento). Un 48 por ciento juega desde la casa, y solo un 10 por ciento lo hace en la escuela.

Ambiente

La Organización Meteorológica Mundial confirmó que en 2023 hubo un récord de emisión de gases de efecto invernadero. “Nunca antes en la historia de la humanidad la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera había sido tan rápida”, destacaron. Además, la organización señaló que a este ritmo solo se va a lograr bajarlas un 2,6 por ciento para 2030 en relación a lo que se producía en 2019. Este número es muy inferior al 43 por ciento de reducción que se necesita para alcanzar las metas de mitigación.



La Posta

Ejecutivos de Wall Street, CEOs de comida rápida, y titanes de la industria están entrando en modo supervivencia y tienen reuniones privadas sobre cómo proteger sus negocios en caso de que Trump regrese a la presidencia. Según el Washington Post, hay incluso algunos que están retomando lazos con el candidato por miedo a venganza. Durante su primer mandato como presidente, Trump explotó el poder del gobierno federal para castigar a una amplia gama de enemigos percibidos en la comunidad empresarial que, en su opinión, lo estaban desafiando.

Campo

El 65 por ciento de los productores manifestó su falta de interés en realizar inversiones en Argentina, de acuerdo con un sondeo del sector privado. A pesar de la significativa baja de la inflación y la estabilidad cambiaria, el campo argentino no prevé hacer grandes aportes a la reactivación de la actividad económica, según un informe privado de la Bolsa de Comercio de Rosario. El empeoramiento de las expectativas para los próximos 12 meses tanto en la situación financiera de los productores como en lo referido al sector agropecuario en su conjunto, son algunos de los motivos por los que no invertirían.

Millonarios

Los tres mayores centros tecnológicos de Latinoamérica tienen en conjunto unos 1.000 millonarios de la industria Tech, aunque aún están lejos de los hubs globales como el Área de la Bahía de San Francisco y Seattle, en EE.UU., y Shenzhen, en China, de acuerdo a datos compartidos en exclusiva a Bloomberg Línea. Según las últimas estimaciones de la firma de inteligencia patrimonial New World Wealth, con sede en Sudáfrica, los tres principales centros tecnológicos de América Latina en la actualidad son: São Paulo, con más de 450 millonarios tecnológicos; Ciudad de México con más de 350 millonarios tecnológicos y Bogotá con más de 200 millonarios tecnológicos. Los principales sectores para los individuos de alto patrimonio neto en América Latina son los servicios financieros, la industria manufacturera, los materiales básicos y los bienes de consumo.

Pingüinos

Empezó esta semana en Chubut el juicio contra el productor ganadero Ricardo La Regina, acusado de matar a más de un centenar de Pingüinos en la reserva Punta Tombo a fines de 2021. Según informes de la investigación, La Regina instaló un alambrado eléctrico y usó una retroexcavadora para abrir un camino rural en el terreno. Como consecuencia murieron 105 pingüinos y se destruyeron unos 175 nidos. Es la primera vez que en Argentina se llega a un juicio oral donde se juzgan en conjunto los delitos de daño ambiental y crueldad animal.

Moneda

La Casa de Moneda Argentina (CMA) suspendió desde este lunes la impresión de billetes. La decisión, informada en las últimas horas a empleados de la imprenta estatal, entró en vigencia después de que el Banco Central argentino le informara que había tomado la determinación de rescindir de manera parcial tres contratos vigentes para la provisión de billetes de ARS$1.000 y ARS$2.000 que se remontaban hasta noviembre de 2021. En el Banco Central explicaron que la recisión parcial de estos contratos correspondientes a noviembre de 2021, septiembre de 2022 y febrero de 2023 responde a las demoras en la provisión de esos billetes que costaron más del doble que lo que se pagará por los billetes de ARS$20.000 importados de China que se pondrán en circulación durante la primera quincena de noviembre.