Más de 1187 personas fueron condenadas por crímenes contra la humanidad en la Argentina. Se hizo mucho, pero falta bastante. Más de la mitad de las investigaciones aún no llegaron a un tribunal oral. El contexto no ayuda: el gobierno busca horadar el consenso construido en las últimas cuatro décadas. La Corte Suprema se mantiene en silencio. Para romper esa impasibilidad, organismos de derechos humanos y abogados de lesa humanidad irán el próximo miércoles al Palacio de Justicia para pedirle a Horacio Rosatti que convoque a la comisión interpoderes, que hace más de tres años que no se reúne.