La comisión de Producción y Promoción del Empleo del Concejo Municipal avanza hacia la creación del Programa de Inserción y Revinculación Laboral para familiares de víctimas de la inseguridad, por lo que la semana pasada finalizaron la ronda de diálogo y de trabajo con familiares de víctimas y organizaciones. Se trata de un proyecto que además se viene trabajando en conjunto con el Ejecutivo municipal -no como cupo-, para que en el marco del programa éste articule con diferentes estamentos y con el sector privado. Incluye capacitación, elaboración de datos y acompañamiento de proyectos de autogestión o cooperativos.

Para avanzar en el proyecto de ordenanza, se realizaron diferentes reuniones y mesas de trabajo con familiares y organizaciones que manifestaron la difícil situación que atraviesan luego de la pérdida. Al respecto, la titular de la comisión, Norma López, resumió en sus redes que "hace tiempo, familiares de víctimas por la inseguridad plantean un mayor acompañamiento del Estado desde el abordaje psicológico, legal y laboral. Y en ese marco, la comisión de Producción y Promoción del Empleo del Concejo junto al Municipio, trabajamos en un Programa de Inserción y Revinculación Laboral para Familiares y Víctimas de la Inseguridad".

En el marco de las reuniones, la edila habló sobre la necesidad de avanzar en el círculo de diálogo con las organizaciones y familiares, para delinear el despacho que busca generar el programa.

Durante esos encuentros, la comisión escuchó a tres madres de víctimas de la inseguridad, referentes en la lucha por esa problemática. Ana Arce, mamá de Sebastián “Oso” Cejas; Verónica Cerdán, mamá de Maximiliano Gómez, y Elizabeth Luna, mamá de Rodrigo Morera, abuela de Auriazul y suegra de Ainara Altamirano. Las tres valoraron el armado del proyecto debido a la necesidad de muchos familiares. Ana recordó a Rosario/12 que fueron a la comisión a "dar un apoyo a esa iniciativa". Y amplió: "Mucha gente queda a la deriva" económicamente. "Yo ya estoy jubilada, pero hay situaciones muy complejas en las familias y una es lo laboral. Aunque sabemos que ahora está difícil todo, puede haber empresas privadas y lugares donde esto suceda y se pueda dar un empujón". También planteó que en muchos casos los familiares deben insistir en el reclamo de justicia "porque muchas veces no hay nada, no aparece nada" en las investigaciones. "Entonces, además del dolor que representa que te hayan quitado a un familiar, es todo lo que viene atrás. No es fácil transitar los días", sostuvo la mujer.

Además, desde la comisión mantuvieron otras reuniones con integrantes de la Asociación Civil Familiares y Víctimas de la Inseguridad; y también estuvieron en contacto con la asociación Carlos "Bocacha" Orellano.

La ronda finalizó días atrás con integrantes de la cooperativa Pariendo Justicia, creada hace siete años, que tiene a varias integrantes y actualmente se dedica al rubro limpieza y mantenimiento. Gabriela, una de las integrantes y familiar de víctima, indicó que el programa de inserción y revinculación laboral por el que se reunieron con la comisión del Concejo "está pensado de una manera integral, para que todos se involucren y no sea solo conseguir un trabajo, sino hacerlo de una manera asistida". Sobre la situación de los familiares, sostuvo que muchos no pudieron sostener su trabajo tras la pérdida. "Justamente, para seguir pidiendo justicia se necesita plata, mínimo para hacerte una remera", enfatizó.

Entre los objetivos del Programa, se apunta a fomentar acciones para fortalecer o adquirir competencias laborales a través de vincular a las y los destinatarios a programas de capacitación e inserción laboral que brinda la cartera laboral; abordar datos, dimensión psicológica y nociones prácticas para trabajar con personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad; concretar vinculación a los programas, proyectos, acciones, prestaciones teniendo como horizonte la reinserción estable en el mundo laboral; asesorar, acompañar y fortalecer a quienes hayan optado por el autoempleo genuino, de forma cooperativa, asociativa y/o autogestionada.

Durante las reuniones, el edil Julián Ferrero, de Ciudad Futura, anticipó que “se le está dando una centralidad al tema para aprobarlo cuanto antes”. En ese sentido, sostuvo que se trata de "un proyecto ya trabajado con el Ejecutivo municipal, y que busca constituirse como una herramienta concreta en las áreas ya existentes de empleo". En ese sentido, dijo que “es una política de puente entre familiares de víctimas y la necesidad de la reinserción laboral”. En otra de las reuniones sumó que “no es un proyecto de cupo para entrar a la municipalidad. Es un programa de reinserción y revinculación laboral” que tiene la condición de ser nexo entre la oferta y la demanda laboral.