El diputado bonaerense Gustavo Pulti afirmó que el panorama de las elecciones PASO en la provincia de Buenos Aires “es incierto”.

“Tengo certezas y claridad de dos cosas: las PASO provinciales no tienen sentido una vez que están suspendidas las nacionales, y por otro lado la imposibilidad que significa llevar a cabo una elección con dos urnas separadas el mismo día de la provincial, municipal y nacional”, aseguró en diálogo con la 750.

“A partir del cambio intempestivo de las reglas de juego electoral, significa que va a haber dos urnas. Si consideramos tres minutos por urna, para que pueda votar cada persona tendríamos una elección de 30 horas. Es una locura perversa que va a aprovechar Milei para hacer su discurso denostativo de las prácticas democráticas”, aseveró.

“El Gobernador (Kicillof) ha sido claro. Tiene las facultades que le da la Constitución. Lo único que falta es que la Legislatura tome la decisión de suspender las PASO y desdoblar la elección”, remarcó.

Sin embargo, el exintendente de Mar del Plata se preguntó: “¿En 40 años de democracia cuándo puso una fecha de elecciones la Legislatura? Nunca”.

“Si ninguna provincia lo hizo a través de la Legislatura, si la Constitución dice que es una atribución del jefe de la administración que es el Gobernador, todas las demás conversaciones que vayamos teniendo están bastante encaminadas a una cuestión meramente instrumental. No es viable una elección de 30 horas”, insistió.

¿Cual es el argumento para no desdoblar?

Al respecto del proyecto de no desdoblar la elección bonaerense de la nacional, Pulti señaló: "Es una interpretación política que uno escucha y respeta, pero evidentemente esta faltando esa otra condición, que es una conversación para no evadirse de la realidad, que es poner las cosas en negro sobre blanco. No se puede hacer, porque la elección va a durar 30 horas y Milei se va a divertir mucho hablando de la democracia diciendo que no podemos organizar una elección".

Y agregó: "La otra cuestión es que el derecho para establecer esta cuestión la tiene el Gobernador, por eso digo que el marco de la conversación va generando un camino cada vez más angostom, que va a tener que desembocar en una determinación”, aclaró.

“Lo que no puede hacer la provincia de Buenos Aires es dejar que se pasen las fechas y que lleguemos a estos límites que nunca se han llegado sin tomar decisiones”, apuntó.

“El Gobernador tiene que hacer uso de sus atribuciones, agotar todas las instancias de comprensión y escucha, pero si la Legislatura lo resuelve estamos arriesgando la transparencia del voto. No puede haber un voto transparente en una elección caótica”, cerró.