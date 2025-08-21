"No había seguridad privada. Corrían familias enteras, niños y personas en sillas de ruedas”. Así describe Alberto López, periodista chileno, cómo se vivió el tenso enfrentamiento entre hinchas de Independiente y de la U. de Chile en el partido de este miércoles que terminó cancelado, con una decena de heridos, dos de ellos de gravedad, y un centenar de heridos.

La dramática situación se extendió por varios minutos y comenzó cuando hinchas chilenos arrojaron objetos y proyectiles desde la tribuna Pavoni Alta hacia la Baja, donde se encontraban simpatizantes del “Rojo”, muchos de los que tuvieron que refugiarse debajo de los techos de las gradas. Luego, la barra del "Rojo" atacó a los hinchas chilenos, también de forma violenta.

López, quien estuvo en el encuentro, contó en primera persona cómo se sucedieron los incidentes y cuál es el estado actual de los heridos.

En diálogo con la 750, el relator chileno señaló que desde donde estaba ubicado “la visibilidad no era óptima”, pero se podía apreciar “mucha gente de la U. de Chile” y “no había seguridad privada”.

“También estuvimos presentes en el partido de la noche anterior entre Racing y Peñarol, acá en Avellaneda también, y pudimos ver un despliegue de seguridad con mucha hinchada visitante donde contaban con rejas divisorias y fue todo un éxito”, recordó.

“Acá nos llamó la atención que no había una seguridad privada respaldando a la hinchada de la Universidad de Chile”, agregó.

La dramática situación se sucedía, según palabras del periodista deportivo, mientras “corrían familias enteras, niños y personas en sillas de ruedas”.

“Sabemos que la policía no puede entrar al estadio, pero se podía haber pedido alguna clase de permiso especial y así se evitaba esto”, sostuvo.

En tanto, precisó que pudo ver el momento en el que muchos de los hinchas chilenos eran heridos, dos de los cuales terminaron hospitalizados, y uno de ellos "con riesgo vital", según describió.



“Tenemos el reporte de 110 detenidos, seguramente esta cifra sea diferente mientras vayan pasando las horas. El embajador Juan Piedra Gallo se expresó acerca de esto pero el reporte al que hacía alusión era el de 90 detenidos, al cierre de nuestra transmisión”, cerró.

La Conmebol canceló oficialmente el encuentro por la violencia desatada en las tribunas del estadio Libertadores de América.



El estado de salud de los hinchas de la Universidad de Chile que resultaron heridos

Hospital Fiorito

Gonzalo Alfaro: estado muy grave por caída de altura. Ya fue operado y está grave.

Jaime Mora: cirugía por fractura.

Pablo Mora: politraumatismo.

Brayan Martínez: apuñalado.

Ignacio Castro: sutura en la cabeza.

Diego Trujillo: politraumatismo.

Sebastián Aliste: politraumatismo.

Fernando Ortiz: politraumatismo de cráneo.

Hian Abreu: politraumatismo.

Carlos Mesa: politraumatismo.

Román Silva: politraumatismo.

Victoria Niera: politraumatismo.

Hospital Presidente Perón

Andrés Villalobos: traumatismo de cráneo, se encuentra en observación.

Diego Montero: apuñalado en el tórax superior y traumatismo de cráneo.

Renato Urbina: traumatismo de cráneo.

Hospital Wilde