Con la articulación de los diferentes organismos que intervienen en la organización del proceso electoral del 7 de septiembre próximo siguen en marcha las capacitaciones presenciales para las autoridades de mesa en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

El Juzgado Federal N°1 de La Plata con la Cámara Nacional Electoral, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, el Instituto de Capacitación Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno bonaerense, las universidades públicas nacionales y provinciales ubicadas en la provincia, y la Universidad Atlántida articulan entre sí este esquema de capacitaciones que se puso en marcha por primera vez en 2023.

Las formaciones presenciales comenzaron el pasado jueves 21 de agosto, en los diferentes distritos bonaerenses y están destinadas a las ciudadanas y ciudadanos que fueron designados para ejercer el rol de autoridades de mesa durante las elecciones del próximo 7 de septiembre, en la que se renovarán cargos legislativos provinciales y municipales.

Las autoridades de mesa designadas pueden optar por la modalidad de capacitación presencial como alternativa de la formación virtual, que también se ofrece, o complementar la formación online con la presencial. Los cursos de formación, que cuentan con la participación de 34 instituciones universitarias, se extenderán hasta el 5 de septiembre próximo.

Durante estas semanas, se dictarán un total de 264 cursos, donde parte de las capacitaciones diagramadas se realizarán en las distintas sedes universitarias, a cargo de los docentes seleccionados por las propias casas de estudio.

A su vez, se pondrán a disposición espacios en instituciones públicas provinciales, donde la formación será dictada por personal de la Secretaría Electoral. De este modo, se dispondrá de capacitaciones en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, se puso a disposición un Call Center (0800 666 3532) que brinda información y asesoramiento a las autoridades de mesa designadas y a los delegados. Este canal de contacto también recibe trámites particulares, y consultas de partidos políticos y organismos públicos.

Desde el juzgado electoral resaltaron que la formación de las autoridades de mesa resulta una de las fases clave de la organización del proceso electoral, ya que son quienes velan por el correcto y normal desarrollo del acto eleccionario durante la jornada de votación.

Este esquema integral de capacitaciones, que se implementó por primera vez en las elecciones del año 2023, este año contempla la articulación del Juzgado Federal N°1 de La Plata con la Cámara Nacional Electoral, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, el Instituto de Capacitación Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno provincial -a través del Programa “Puentes” y la Dirección General de Cultura y Educación-, las Universidades Nacionales y Provinciales públicas con asiento en la provincia de Buenos Aires, y la Universidad Atlántida.

Aquellas autoridades de mesa que deseen inscribirse a los cursos presenciales deberán ingresar a www.capacitacionelectoral.gob.ar, y seleccionar “Autoridades de Mesa - Provincia de Buenos Aires”. Luego, deberán ingresar a la opción de “Capacitación Presencial”, que los dirigirá al sistema de inscripción y clickear en el botón “Solicitar turno”.

Por último, deberán seleccionar “Buenos Aires” para acceder a la oferta de cursos que se dictarán en cada municipio. También es posible acceder directamente al sistema de inscripción ingresando a https://www.padron.gob.ar/cne_turnos/.

Estas capacitaciones están destinadas a las autoridades de mesa convocadas para las elecciones provinciales. Es decir, para aquellas que fueron convocadas para el proceso electoral del 7 de septiembre.

Desde el juzgado electoral informaron que los cursos de capacitación se repetirán, más adelante, para las autoridades de mesa designadas para las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre, en las que se implementará por primera vez la Boleta Única Papel (BUP).

La BUP es una boleta de papel que incluye en una misma papeleta a los principales candidatos, categorías de cargos, y partidos políticos que pueden ser elegidos en ese acto electoral nacional, y donde el votante debe marcar al candidato que quiere elegir.