La Cámara de Diputados comenzó a debatir este martes en comisiones los cuatro proyectos que buscan conformar una comisión investigadora sobre el caso del fentanilo contaminado. Si bien existe un acuerdo general entre los distintos bloques para que salga un dictamen la semana próxima y lograr así tratar un proyecto unificado en el recinto, Martín Menem le agregó un giro a las iniciativas que no estaba previsto: deberán debatirse también en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El diputado Pablo Yedlin dijo a Página/12 que Menem hizo esto “para entorpecer la creación de una comisión investigadora”. El encuentro se dio en el marco de la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento, presidida por la diputada del PRO, Silvia Lospennato, quien afirmó que, a pesar de esta modificación inesperada, podrán dictaminar la semana próxima.

“Menem agregó un giro que no estaba previsto para una comisión presidida por Nicolás Mayoraz, diputado de La Libertad Avanza. Esto agrega un nivel de complejidad al proceso, porque si quieren que hagamos una reunión conjunta entre las comisiones, no vamos a poder dictaminar”, explicó Yedlin, vocal de la comisión Poderes, Peticiones y Reglamento, y titular de Acción Social y Salud Pública. Por su parte, Lospenatto dijo durante el encuentro que no había recibido “respuesta positiva de Presidencia (Menem) para que los otros proyectos tengan a Poderes, Peticiones y Reglamento, como comisión cabecera”, y hacia el final de la reunión anunció una reunión de asesores para este viernes a las 13 y un plenario entre las dos comisiones para el jueves de la semana próxima.

El debate duró más de dos horas y estuvieron presentes algunos familiares de víctimas del fentanilo contaminado producido y distribuido por los laboratorios Ramallo y HLB Pharm. Liliana Peralta –madre de Leonel Ayala, fallecido por el fentanilo– leyó una carta en la que solicitó compromiso y acción inmediata por parte de los legisladores y legisladoras, exigió el acceso a la información pública de los organismos involucrados y pidió que el Congreso trabaje “en defensa de la salud, la vida y los derechos de los ciudadanos”.

La discusión más intensa se dio en torno al modelo de comisión investigadora que se definirá en el dictamen. La propuesta más ambiciosa es la de la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, que busca crear una comisión bicameral --integrada por ocho diputados y ocho senadores--, con atribuciones para investigar tanto a los laboratorios privados, a los organismos estatales encargados de autorizar, fiscalizar y sancionar a los laboratorios, y a las carteras que puedan estar vinculadas con estos organismos, como Salud y Seguridad. La iniciativa cuenta con 67 firmas, entre las cuales se incluyen diputados de Encuentro Federal como Nicolás Massot, Esteban Paulón y Oscar Agost Carreño.

“Estamos hablando de más de 100 víctimas y tenemos que buscar las respuestas para esclarecer toda esta situación”, sostuvo durante el encuentro Tolosa Paz y agregó que “hay que investigar hacia arriba: Ministerio de Salud, Capital Humano y al Gobierno de la Nación que pone autoridades al mando de estos organismos”. Con esta última afirmación, buscaba confrontar con la autora de otro de los proyectos, Silvana Giudici (PRO), quien propone una comisión investigadora integrada solo por diputados –igual que la del caso Libra– y con menos atribuciones y poderes que la impulsada por Tolosa Paz.

Guidici apuntó a una crisis sanitaria con “tres ámbitos de actuación”: “una es la del fentanilo medicinal contaminado; el segundo tiene que ver con la conexión con el narcotráfico y la exploración de la ruta consistente entre estas ampollas; y el tercer ámbito es la cadena de protección y conexión entre empresarios y testaferros con la eventual participación con funcionarios y exfuncionarios”.

Otro de los proyectos fue presentado por Jorge Araujo, aunque el diputado de Unión por la Patria optó porque su iniciativa quede dentro de la propuesta de su compañera de bloque. Durante la reunión, el legislador fueguino manifestó no estar de acuerdo con “desligar la parte política de esta situación”, y presentó la posibilidad de “armar una subcomisión dentro de la Comisión de Acción Social y Salud Pública para determinar las responsabilidades del ANMAT y sus autoridades, y también de las responsabilidades generales de esta situación”. Araujo optó porque su proyecto quede absorbido por el de su compañera de bloque.

El cuarto proyecto fue de autoría de Pablo Juliano, jefe de bancada de Democracia para Siempre. En relación a la posibilidad de tener dos dictámenes, sostuvo que dada la gravedad del caso es necesario “dejar de jugar a la política porque si esto se convierte en un ‘narcoestado’, de ahí no se vuelve más”. Además mencionó los chats de los trabajadores de Laboratorios Ramallo y consideró la necesidad de pedir la colaboración de organismos internacionales.