Las luces de la Torre Eiffel, sus museos, el verde intimidante del Jardín de Luxemburgo, los Campos Elíseos, la bohemia de postal del Montmartre y el romanticismo de la media hora en barquito por el Sena a cinco euros: la lista de lugares comunes se nutre de estereotipos trillados en París. Sin embargo, la capital turística del planeta conserva aún algunos secretos fuera de las fotos de postal. Sitios a los que muy pocos acceden. Ni siquiera la luz solar. Un inframundo donde hay fiestas electrónicas entre esqueletos, reuniones clandestinas y hasta una playa a oscuras.



Desde los primeros siglos del milenio se extienden bajo suelo 300 kilómetros de pasillos que atraviesan la capital de Francia como tripas densas y profundas, muchos naturalmente conectados a desagües. Pero más allá de las necesidades cloacales, otros tantísimos pasadizos quedaron reconvertidos en la trinchera de los catafilos, esos que se abisman diariamente a esta dimensión oculta, marginal y prohibida.

Tras ingresar a través de alcantarillas o entradas ocultas, los catáfilos se sumergen en la parte subcutánea de la Ciudad Luz para tomar algo, encontrarse con amigos, escuchar música y hasta participar de fiestas electrónicas. Algunos prefieren pintar o esculpir las paredes, dejando su arte a disposición de quien lo descubra. También se habla de magia negra y rituales satánicos, algo incomprobable pero probable: al fin de cuentas, si esto sucede en París, es más factible que ocurra en un oscuro pasillo subterráneo antes que en la Pirámide del Louvre.

Aunque a estos túneles se los conocen como Catacumbas, con mayúscula, en sus orígenes fueron una cantera de piedra caliza que los romanos extraían para erigir monumentos cuando ocuparon la región y la llamaron La Galia. En 1786, a poco de la Revolución Francesa, se decidió destinar la extensa gruta para el depósito de cadáveres. Los cementerios parisinos estaban desbordados y el mal manejo de los cuerpos desparramaba enfermedades. Durante quince meses, las noches de la capital francesa se inundaron de carruajes trasladando restos mortales en la oscuridad. Fueron enterrados alrededor de seis millones de cuerpos (el triple de la población actual de París) y muchas de las paredes siguen cubiertas por huesos y calaveras de aquellos tiempos, desplegando sobre los túneles una escenografía surrealista.

Las Catacumbas de París también se usaron como lugar de fusilamiento, búnker de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial y refugio de ladrones y criminales. Cuentan que el escritor Victor Hugo las frecuentaba y en ellas se inspiró para escribir “Los Miserables”, donde dictaminó: “La cloaca es la conciencia de la ciudad; en este lugar hay oscuridad, pero no secretos”.

Todo cambió en 1955, cuando el gobierno decidió abrir al público un ínfimo trazado de un kilómetro en la zona de Montparnasse. La limitación no hizo más que reforzar el interés por lo prohibido. Y el lugar, que históricamente había sido utilizado para enterrar cadáveres, fusilar enemigos o escaparle a la muerte de la guerra, incorporó lo que nunca tuvo: vida. Dicen que las primeras exploraciones masivas se produjeron entre los años 70’ y los 80’ de la mano de la cultura punk. Hay recuerdos de fiestas salvajes y violentas, aunque con el tiempo los modos cambiaron y el público se diversificó.

La intervención humana ha sido notable. Entre las piedras de los túneles se abrieron distintos salones. “La Playa” tiene arena y en una pared alguien reprodujo “La Gran Ola de Kanawaga", del artista japonés Katsushika Hokusai. La “Sala del Sol”, en tanto, está dedicada al cine, con imágenes de Jack Nicholson, Charles Chaplin y John Travolta. Y debajo del hospital militar Val-de-Grâce funciona la “Sala Z”, donde tocan bandas.

El español Víctor Serna se internó treinta veces en este submundo con una cámara y el resultado está en “Catacombes, historias del subsuelo en París”, documental que revela un fenómeno jamás encontrado en los folletos de las agencias turísticas. Allí muestra, por ejemplo, una de las concurridas fiestas electrónicas. O las formas de acceder a las Catacumbas mismas. La más cómoda es a través del tubo de una alcantarilla, bajando 30 metros de escalera después de mover los 100 kilos que pesa la tapa del sumidero. También hay ingresos en plazas, lugares abandonados y estaciones del metro y del tren. Son angostos huecos labrados con paciencia de topo que, en su mayoría, solo pueden ser atravesados boca abajo, reptando.

Los catáfilos tienen un lema: “Si descubren y clausuran una entrada, abrimos diez nuevas”. Un cuerpo especial de policía fue creado para combatirlos, aunque la inofensiva pena (60 euros de multa) no infundió temor entre los díscolos. El fenómeno despertó intriga en muchos estudiosos, quienes aún no saben si definirlo como una manifestación de rechazo a la sociedad, como una excentricidad de burgueses o como una experiencia ociosa.

Sin tanto rigor, Universal Pictures utilizó las Catacumbas en su película “As Above, So Below” de 2014 para generar un escenario en el que tres amigos veían apariciones macabras, espíritus siniestros y hasta las puertas del infierno. Como película de terror tal vez sobreviva, a pesar del abuso de obviedades. Pero como relato impuso una ridiculez intolerable: no es necesario irse hasta París para llegar al averno.