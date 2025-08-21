El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, sorprendió al asegurar que los únicos responsables de la violencia que se vivió la noche del miércoles en Avellaneda fueron los hinchas de la Universidad de Chile, sin siquiera mencionar el accionar de la barra del Rojo, que se cruzó de tribuna para apalear a un grupo de aficionados chilenos que permanecía en el estadio cuando el grueso del público visitante ya había sido desalojado por la policía.

"Hasta ahora estuvimos preocupados por la seguridad de la gente", dijo Grindetti en declaraciones a TyC Sports ya entrada la madrugada, cuando todavía no se conocía con certeza la cantidad de detenidos ni el estado de las víctimas. "En este caso nos interesa Independiente porque Independiente tuvo nada que ver. Está claro el comienzo y la continuidad del problema, con un solo público. Hay 90 detenidos que son de la U, hay un claro responsable. Vamos a estar defendiendo los intereses a Independiente, si hay que viajar a Paraguay lo haremos. Corresponde una sanción al club chileno y una liberación de responsabilidad a Independiente", remarcó el dirigente, sin mencionar ni una palabra de la parte de culpa que le correspondió a la barra brava de Independiente, que cruzó todo el estadio para tomar venganza contra los aficionados chilenos que seguían en la tribuna.

“Lo de hoy fue lamentable", continuó. Tenía que haber sido una fiesta como en la ida, pero fue un comportamiento repudiable de los simpatizantes de la U. Nos destrozaron los baños y tiraban los artefactos por la tribuna. Fue una violencia inusitada que nunca vi en mi vida. Estoy con bronca, angustiado y amargado. El público de Independiente no se merece algo así”, completó Grindetti, que anticipó los movimientos que hará en las próximas horas. "Vamos a defender la posición de Independiente en todas las instancias que corresponda. Esperar el informe de Conmebol y sobre ese informe, vamos a defender a Independiente. Hay un claro responsable, el simpatizante de Universidad de Chile", sentenció.