El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a despegarse del escándalo desatado por la confesión del exdirector de Discapacidad, Diego Spagnuolo, sobre la supuesta red de coimas que salpica a la primera línea del gobierno de Javier Milei. “Yo no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”, enfatizó el jefe de los ministros.

Las razones por las cuales Francos decidió pronunciarse públicamela salida de Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)por orden del jefe de Estadodejar todo en la órbita del Poder Judicial