Franco Colapinto no ocultó su decepción por el accidente que subrió en la primera tanda de clasificación para el Gran Premio de Fórmula 1 de San Pablo, en Brasil. Tras el choque dijo que está "muy triste". "Perdón por el equipo que tiene mucho trabajo", dijo también el argentino con un tono apesadumbrado y muy lejos de su habitual locuacidad.

Sobre el despiste en sí, explicó que el auto patinó pero que no sabe bien lo que pasó. "No sé si van a llegar a la carrera o no", comentó sobre la reparación de su Williams y remató: "Una pena".

El auto del argentino no parecía demasiado dañado por lo cual a pesar del escaso tiempo que los mecánicos tienen para arreglarlo no deberían tener inconvenientes para ponerlo en la grilla de largada.

En su primera experiencia de Colapinto con lluvia en Fórmula 1, Colapinto venía hasta el momento del despiste con una buena actuación, con tiempos que lo ubicaban en el medio del pelotón.

El argentino perdió el auto a la salida de la S de Senna. Venía a baja velocidad y al momento de acelerar su Williams se fue de cola. El impacto no produjo grandes daños en su coche.