El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió este sábado en la mesa de Mirtha Legrand a la salida del Gobierno de la excanciller Diana Mondino. "Tomó una decisión relevante y se equivocó", sintetizó el funcionario sobre el voto en contra al bloqueo a Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas que provocó su salida de Cancillería.

"Cómo la volaron pobre, qué feo", le dijo la conductora de La Noche de Mirtha a Adorni, quien participó como invitado del programa de este sábado.

En línea con lo expresado el jueves en su conferencia de prensa, cuando dijo que "lo que dice el presidente se hace y si no se hace, todos estamos invitados dentro de nuestras libertades individuales a retirarnos del Gobierno", Adorni le respondió a la conductora: "el que no empuja la agenda del presidente no tiene lugar en el Gobierno".

"Votó en contra del bloqueo y cualquiera que conoce al presidente sabe que está alineado con Estados Unidos y con Israel, no hay necesidad de consultar absolutamente nada", indicó el vocero, aunque definió a Mondino como "una persona sensacional".

Buscando bajarle el tono al despido, Adorni le marcó a la conductora que "no es la primera ministra que se va del Gobierno en estos diez meses", en referencia a las salidas de Nicolás Posse, ex Jefe de Gabinete; Guillermo Ferraro, ex ministro de Infraestructura; y Mario Russo, ex titular de la cartera de Salud.

En ese sentido, desmintió las versiones que sostienen que detrás de la salida de Mondino estuvo la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien no solo bajó a la excanciller de la cumbre del G7 sino que también absorbió en su secretaría la Agencia fundacional de promoción comercial y de inversiones, que es la encargada de tender puentes entre el Gobierno y los empresarios del mundo, además de manejar la Marca País.

"Una ministra o un ministro o cualquier otro funcionario va en contra de la agenda del presidente, esa persona da un paso al costado", remarcó Adorni, y agregó: "Tomó una decisión relevante y se equivocó. Es sano que pase".

Inmediatamente fue interrumpida por la conductora, que rechazó la decisión del Poder Ejecutivo: "¡Qué va a ser sano, es un papelón por Dios!". Tras las risas, el vocero insistió: "Es sano que el presidente elija a la gente para sus carteras que acompañen el 100% de su agenda. La política exterior para el presidente es importantísima".