Trump promete imponer aranceles de hasta el 100 % a México si no frena la migración

El expresidente estadounidense Donald Trump prometió este lunes que - de ser elegido- impondrá aranceles de hasta el 100 % a México si el país vecino no consigue frenar la migración hacia Estados Unidos.



En un discurso en Raleigh (Carolina del Norte) en la jornada previa a las elecciones, Trump amenazó con usar los aranceles para presionar a México sobre su gestión de la frontera.



El candidato republicano se refirió específicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, diciendo que si llega a ser reelegido "el primer día" le "informará" que si no para la "llegada de criminales y drogas al país" impondrá aranceles del 25 % a todas las importaciones mexicanas.



"Y si eso no funciona lo subo a un 50 % y si tampoco funciona a un 75%", dijo el exmandatario. "Después, lo subiré a un 100 %".