"Frenar la obra pública es un crimen social". Así tituló Axel Kicillof su hilo de X, donde anunció que a lo largo de la semana invitará a los intendentes de todas las fuerzas políticas a firmar un reclamo conjunto contra el Gobierno nacional de Javier Milei. El gobernador bonaerense sostuvo que la provincia de Buenos Aires es víctima de "una especial sed de venganza" por parte del Presidente de la Nación.

Kicillof cuestionó uno de los "éxitos imaginarios" que más celebra Milei, cuando habló del supuesto "equilibrio fiscal" alcanzado. El gobernador afirmó que ese "equilibrio" se logró sobre la base de un "desastre social", que se visualizó en el recorte de las jubilaciones, en la reducción de la inversión en salud y educación, en la rebaja de impuestos a millonarios, en el recorte de fondos a provincias para jubilados, docentes, transporte, seguridad, y en la total suspensión de la obra pública. "Ese equilibrio fiscal a costa de más desequilibrio social, de más desigualdad, y de más dolor", afirmó.

El hilo de X estuvo acompañado por un video, donde se ven parte de las mil obras paralizadas en todo el territorio bonaerense. Berazategui, Avellaneda, Torquinst, General Lavalle, Florencio Varela, Guaminí, Mar Chiquita, Navarro, son algunas de las localidades que aparecen en imágenes. Kicillof, que sostuvo que un país sin obras públicas, "pierde derechos, oportunidades y futuro", finalmente elevará un reclamo conjunto a la Casa Rosada.

"No son un renglón de una planilla, son obras que mejoran la integración, obras que educan, curan y que generan empleos", graficó el gobernador, que dijo que la suspensión de la obra pública responde a "la deserción del Estado nacional de sus obligaciones" en materia de desarrollo, vivienda, transporte, seguridad, dignidad, salud y educación. Kicillof tildó como un "capricho ideológico" el hecho de que Milei haya frenado mil obras públicas en la Provincia, las cuales contaban con altos grados de avance en su mayoría.

El video que el mandatario bonaerense subió a las redes muestra las recorridas que realizó junto al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, e intendentes locales por las obras que quedaron paralizadas por decisión del Poder Ejecutivo nacional, que van desde edificios educativos y viviendas sociales, hasta centros de salud y plantas potabilizadoras.

Kicillof resaltó que, durante su primera gestión como gobernador, la Provincia "venía desplegando un ambicioso plan de obra pública", ya que él y su gabinete entienden que "en un país con tanta desigualdad y déficits estructurales, la obra pública es una herramienta de desarrollo indispensable". El gobernador subrayó que "de ninguna manera se interrumpirá ese plan", pero alertó que dado el "ahogo financiero al que nos somete Milei y el desquicio económico que causan sus políticas", resulta cada vez más difícil mantener y desarrollar los planes previstos. "Las políticas neoliberales no sólo no son una palanca de desarrollo, son su principal obstáculo", agregó.

En su comunicado, el funcionario repitió uno de sus lemas más recientes: "Frente al abandono total de un Gobierno nacional que se borró, nosotros actuamos como un escudo y como una red para atenuar el daño social que produce Milei". Sin embargo, advirtió que por más esfuerzos que haga el Poder Ejecutivo provincial "no alcanza". "No somos una isla ni queremos serlo", aseguró.

Desde el 11 de diciembre el Gobierno provincial y los intendentes reclaman a Milei y compañía que reactive las obras, y advierten a diario el carácter ilegal y las consecuencias de esa decisión, que para Kicillof es "insólita". En su hilo, el gobernador recordó que, junto a otros mandatarios provinciales, exigieron que este punto sea incluido "en aquel supuesto Pacto de Mayo del que ya nadie se acuerda y que, por supuesto, no firmamos". Sin embargo, los reclamos no tuvieron éxito.

"Milei se obstina en fundir a las provincias, tal como prometió, y lastimar al pueblo", lamentó Kicillof, y agregó: "Es evidente que no le gusta la obra pública y que no le gusta nada que tenga que ver con construir y con dar trabajo, el problema es que en un país con tantas deudas sociales, detener las obras no es una buena e ingeniosa idea para generar superávit, es directamente un crimen social".

Kicillof, que cursa su quinto año como gobernador de más de 17 millones de argentinos, denunció que "al fanatismo ideológico de Milei se le suma una especial sed de venganza contra la Provincia", que según él, "y al igual que aquellas que levantan la voz en contra de este modelo de exclusión y abandono, sufre el castigo con más dureza".

Recordó Kicillof que Milei perdió las PASO, la primera vuelta y el ballotage en Buenos Aires, y deslizó que "tal vez piensa que si castiga al pueblo de la Provincia consiga el voto como pedido de clemencia", y volvió a firmar que el Presidente "no conoce al pueblo bonaerense". Sobre el final de su comunicado, el gobernador cerró: "Nuestra oposición me pide que insista y me parece bien que se pliegue al reclamo, porque las rutas nacionales sin inversión se deterioran y se vuelven más peligrosas, y las obras abandonadas se vandalizan e intrusan".

"La obra pública cero se paga con la vida"

El sábado, la Ruta Nacional 7 fue testigo de un accidente trágico a la altura de Carmen de Areco. Atlético de Rafaela y Brown de Adrogué definieron en San Nicolás una final por el descenso a la tercera categoría del fútbol argentino, y una combi de la Policía Bonaerense que trasladaba agentes de caballería hacia el encuentro, chocó de manera letal contra un camión cisterna que trasladaba combustible. Cuatro efectivos de la policía fallecieron, y 15 fueron heridos, tres de ellos de gravedad.

Este lunes, en la conferencia de prensa semanal, el ministro de Gobierno Carlos Bianco envió condolencias a familiares y amigos en nombre del gobernador, pero lamentó que "de manera muy oportunista, algunos diputados de la oposición en la Provincia, del PRO, quisieron sacar un rédito político de la tragedia". Los legisladores mencionados por Bianco presentaron un proyecto que dice que "se vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial interceda ante las autoridades nacionales en la materia a fin de que se de tratamiento urgente a la necesidad de llevar a cabo la construcción de una autovía sobre la ruta nacional 5". A ello se refirió Kicillof en su comunicado cuando aseguró que "la oposición me pide que insista y me parece bien que se pliegue al reclamo".

En la conferencia, Bianco recordó que la Ruta Nacional 7 se estaba mejorando hasta que asumió Milei, y remarcó que Kicillof le solicita al Presidente desde el 11 de diciembre que no abandone las mil obras que dejó a medio hacer en la Provincia, entre las cuales se encuentran diversas rutas. De todos modos, el ministro dijo que "hay algo más fácil, sencillo y efectivo que podrían hacer los intendentes o los legisladores del PRO que es reclamarle directo al Presidente, sobre todo teniendo en cuenta que el PRO cogobierna con La Libertad Avanza en el Gobierno nacional".

"El Gobierno nacional está lleno de funcionarios macristas de primera, segunda y tercera línea", recordó el funcionario bonaerense, y agregó: "Le pueden pedir a Mauricio Macri también, porque almuerza milanesas con el Presidente bastante seguido. En vez de presionar al gobernador para que le reclame a Milei, en vez de pegar toda esa vuelta, le pueden pedir a Macri que se lo diga, o pueden sumarse a los reclamos de la Provincia también". Minutos más tarde, Kicillof publicó el tuit en el que anunció que invitará a intendentes de todos los partidos políticos a firmar el reclamo conjunto contra Milei.

"Está bueno es que los legisladores del PRO se den cuenta que la política de obra pública cero, que nunca criticaron pública y abiertamente, trae sus consecuencias y se paga con la vida. En vez de ser oportunistas, podrían reclamar por los recortes presupuestarios, y podrían acompañarnos en vez de estar haciendo papelones por los medios de comunicación", sentenció Bianco.

El gabinete también se expresó

Apenas Kicillof publicó el comunicado, los funcionarios de su gabinete se sumaron al pedido. El primero fue el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, que tituló: "Este es el país de Milei y Caputo, obras Públicas paralizadas en todos los rincones del país". Acompañado de un video, el funcionario denunció "caminos que no se mantienen, rutas que se rompen, conductos y plantas en desuso", y demostró cómo quedó frenada las obras de la Ruta Nacional 40, entre el acceso al aeropuerto y la Ruta 34, que une Mendoza con San Juan. "Están matando la obra pública en la Argentina", lamentó.

El ministro de Economía, Pablo López, citó el posteo y escribió: "En Buenos Aires, por decisión de Axel Kicillof, sostenemos la obra pública porque es imprescindible para el empleo, la producción, y porque permite seguir mejorando la vida de las y los bonaerenses, garantizando así su derecho al futuro". La titular de la cartera de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, se plegó al hilo de Kicillof y lo compartió con una frase textual del gobernador.

"Frenar la obra pública es un crimen social", escribió el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, al compartir la publicación. Lo propio hizo Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario, que aseguró que mientras el gobierno nacional paralizó todas las obras públicas, "en la Provincia seguimos, porque la obra pública es desarrollo y dignidad".

El titular de la cartera agrario citó como ejemplo el Programa de Mejora de Caminos Rurales, que terminó 48 obras este año y se encuentra iniciando 58 obras más.