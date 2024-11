CREMA (FESTIVAL DE MUSICA NO PASTEURIZADA)

Se viene una nueva edición de CREMA, el festival de música no pasteurizada que promueve y celebra la diversidad y la inclusión en todas sus formas reuniendo proyectos musicales de distintos géneros y trayectorias, en un espacio libre de odio en el cual todes puedan disfrutar de la música como lenguaje universal. En esta oportunidad se presenta un line up explosivo junto a los shows de Benito Cerati, Vera Frod y Adicta con la presencia de Lichi como DJ invitado. Una entrada de CREMA equivale a más de cuatro horas de música en un ámbito que promueve la convivencia y el respeto y, como señala en diálogo con este suplemento Pablo D’Elía, actor, director, músico y productor del festival, “junto a Eneas Watnik, performer, productor y director, creamos CREMA pensando en el festival que nos hubiera gustado ir cuando éramos adolescentes, en términos de propuestas de calidad y diversas, que representen a sectores de la comunidad artística de Buenos Aires que están por fuera del mainstream. Música hecha por disidencias y mujeres muchas veces en los márgenes, que no siempre tienen la posibilidad de grandes escenarios. Nuestro espíritu es el de hibridar propuestas con distintas trayectorias y recorridos, para conectarlas con un público heterogéneo que no sea sólo el propio de nicho”. La primera edición de CREMA se realizó en abril de este año y participaron Mariu Serrano, Pablo y las Letras y Fifí, poniendo en práctica la filosofía del festival, que activa la variedad de expresiones culturales con la riqueza y la diversidad del panorama musical contemporáneo, porque CREMA es con todxs y con entradas económicas que, además, contempla los requerimientos necesarios para la inclusión de personas con discapacidad. Tickets disponibles en Passline y en puerta. Miércoles 6 de noviembre a las 20 en el Club Cultural Matienzo, Av. Juan B. Justo 2959.

TERTULIAS

Pasaje IV. Homenaje a Gabo Ferro. Edición "Cosé de mí todo destrozo que veas" con la participación de Bordando Disidencias, Flopa Lestani, Lautaro Matute, Luciana Jury y Valen Bonetto. Entrada a la visera. Miércoles 6 de noviembre a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

CINE

¡Homofobia! Estrena la comedia under de Goyo Anchou con funciones diarias a las 22:30. La quinta película del director atraviesa la ficción y la comedia como un manifiesto que vincula el cine con el contexto actual. Estreno: jueves 7 de noviembre a las 22:30 en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635.

Cine en Osos. Continuando el ciclo de cine abierto a toda la comunidad, el Club de Osos de Buenos Aires proyecta "Calvaire", dirigida por Fabrice du Welz. Una película que incluye sustos tan extremos que puede horrorizar hasta al machito más seguro. Un cantante cae con su show ambulante en un pueblo de obreros sin saber la que le espera. Entrada: un alimento no perecedero para donar a Casa Trans. Viernes 8 de noviembre a las 20 en el Club de Osos de Buenos Aires, Humberto Primo 1664.

Foco Rosa von Praunheim. Con diversas obras del escritor y director de cine alemán. El jueves 7 a las 19 y el sábado 9 a las 17 se proyecta "No es perverso ser homosexual, lo perverso es el contexto". El mismo sábado a las 19: "Yo soy mi propia mujer". Entrada libre y gratuita. Jueves 7 a las 19 y sábado 9 de noviembre desde las 17 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

DANZA

Frontera. Vuelve a las tablas por tres únicas funciones durante los domingos de noviembre la obra de Patricio Suárez y Rhea Volij: la frontera divide hacia afuera, mientras que hacia dentro recrudece las tensiones que intuyen la asimilación, la invisibilidad, el olvido. Interpretada por Rhea Volij, la pieza deviene en un ámbito en el que crecen y conviven las disonancias y emergen paisajes efímeros trazando un repertorio de bordes, límites y esperas. Domingo 10 de noviembre a las 18:30 en el Espacio Callejón, Humahuaca 3759.

Pisando fuerte. Bailes de salón en una noche llena de burlesque, vodevil y ballroom con la presentación de Rodrigo Peiretti y los shows de Eve Nowak, Facu Leyton, Ceci Maga, Sergio Vargas y muches más. Domingo 10 de noviembre a las 19:30 en Alsina 1465.

JORNADAS

Maratón de Impro. Sexta edición de la maratón de improvisación teatral junto a Mosquito Sancineto para trabajar personajes, conflictos y estilos en la improvisación. Destinado a todos los niveles. Domingo 10 de noviembre de 12 a 17 en el Teatro El Popular, Chile 2080.

PERFORMANCES

Avenida Libertad. Una historia, infinitos colores. Edición especial del Orgullo que realiza un recorrido único por la Avenida Santa Fe, su historia, los años 80 y 90, sus boliches y bares, contada a través de una narración en off transmitida por auriculares que transita la historia de vida de José María Di Bello, activista, militante y referente por el reconocimiento de derechos que se crio y creció en esa zona, con la dirección de Eleonora Di Bello. No se suspende por lluvia. Domingo 10 de noviembre a las 18, lugar de encuentro: Av. Santa Fe 1350.

Oratorio de guerra. Ópera periférica presenta el segundo capítulo junto a performers, cantantes, ensamble, oradores, artistas sonorxs y el público participante en dos únicas exhibiciones del oratorio noise colectivo que se apropia de los espacios de la ciudad. Viernes 8 y sábado 9 de noviembre a las 20 en el Centro Cultural Universitario Paco Urondo, 25 de Mayo 201.



FESTIVALES

Oh My Goth. Se presentan en vivo Peter Pank & los chicos perdidos y Morgana Autumn. Galería de arte en vivo desde Chile con "Altar de vómito y fuego", charla debate, feria alternativa, proyecciones oscuras y mucho más. Domingo 10 de noviembre a las 19 en Casa Alsina, entradas y más información en Instagram: @oh__my_goth

Utopía. Cuarta edición del festival multidisciplinar de artistas disidentes que busca movilizar la pregunta por el pasado y el futuro de las personas LGBTIQA+ en Argentina. Leen Mateo Diosque y Vir Del Mar, se proyecta "Yo soy Alma" de Mariana Bellone y cierra la música en vivo de Joaquinx Merino. Entrada gratuita. Domingo 10 de noviembre a las 19 en La Casa Del Árbol, Av. Córdoba 5217.

Coletazo Lorquiano. Luego del octavo Ciclo Lorquiano llega un bonus track en homenaje a Federico García Lorca con baile, música, charla ilustrada, teatro y mucho más, con la participación de Mechi Guerrero, Hugo Salvatierra, Caro Curci, Cristina Sisca y Rodrigo Marcó del Pont. Actividades a la gorra, reserva en Alternativa. Viernes 8 de noviembre de 18 a 22 en Espacio Tole Tole, Pasteur 683.

RECITALES

Bife. Festejando sus 10 años de existencia y su regreso a las tablas, la banda comandada por Ivo Colonna y Javiera Fantin presenta once canciones nuevas junto a las de siempre en el nuevo formato de banda completa junto a Sato Valiente, Pablo González y Lionel Demian Celaya. Sábado 9 de noviembre a las 23:30 en La Trastienda, Balcarce 460.

Tratado de improvisación. El disco producido por Omar Grandoso y Silvio Moiz a partir de sesiones de improvisación libre con diferentes músicxs se presenta con quienes estuvieron involucrados en el proyecto: Natalia Cappa, Omar Grandoso, Pablo Vázquez y Ramiro Larraín entre otrxs. Entrada gratuita con reserva previa: [email protected]. Viernes 8 de noviembre a las 20:30 en Al Escenario, Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid 1001.

MUESTRAS

Idea Fija. E.P.A! Erotique Pink Arte inaugura la cuarta y última muestra de arte del año en torno al mes del orgullo con un solo show del artista HORNO, quien a partir de la ilustración propone el humor como acceso a lo prohibido, el sexo y el placer, con la curaduría de Lulú Jankilevich y diseño de montaje Charly Herrera. Jueves 7 de noviembre a las 19 en Espacio E.P.A.! Erotique Pink Art, Nicaragua 5539.

TALLERES

Taller de poesía. Nuevas fechas del taller de escritura y lectura de poesía coordinado por Jacqui Casais, presencial los miércoles a las 19 y virtual los jueves a las 19, con la propuesta de guiar a lxs asistentes en su búsqueda personal en la escritura a partir del intercambio grupal y de leer e interpretar a diferentes escritorxs. Inscripciones e información a [email protected]

Danza en la diversidad. Coordinado por Danza Sin Límites: Andrea Fernández y Gabriela Guebel. Improvisación utilizando el cuerpo como instrumento, el movimiento como lenguaje y el abordaje en el estudio de la expresión y comunicación creativa entre las personas. Inscripciones a [email protected]. Sábado 9 de noviembre de 13 a 15 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

CONVERSATORIOS

Sin orgullo no hay libertad. Panel de debate, buffet popular, feria de emprendimientos y cierre musical a cargo de Son Potras, con la participación de Gabriela Ivy, Gian Franco Rosales, Male Romero y Marce Baris. Modera Nicko Granato. Sábado 9 de noviembre a las 17 en el Centro Cultural La Gigante, Mariano Acosta 194, Avellaneda.

MARCHA

Primera marcha del orgullo de Ituzaingó. Primera edición con lectura de documento, conducción y desfile a cargo de la Cooperativa Textil Travesti Trans Inclusiva Que fuega!, feria autogestiva, exposiciones y les artistes invitades Inés Púrpura, Lelu, Chochi y cierre musical por Kumbia Queers. Sábado 9 de noviembre a las 17, punto de partida: Plaza San Martín, Lado Sur. Punto de llegada, Plaza 20 de Febrero, Lado Norte, Ituzaingó.

MAR DEL PLATA

Postales y Margaritas. Ensamble de música y poesía junto a los poemas de Natalia Bericat, Julia Molinari en guitarra y voz y Leo Cubiella en bandoneón. Proyección de imágenes: Archivo Caminante. Ahora desembarcando en La Feliz, el espectáculo ya pasó por los escenarios del Centro Cultural Borges, la Manzana de Las Luces, el Cultural Moran, Hasta Trilce y El Picadero, en otros. Sábado 9 de noviembre a las 18 en Villa Victoria, Matheu 1851, Mar del Plata.