"Le disgustaban las tabernas y las bodegas. Un café limpio y bien iluminado era otra cosa bien distinta". Esto escribe Ernest Hemingway en su cuento "Un lugar limpio y bien iluminado", breve obra maestra de comienzos de los años 30 que da nombre al ciclo de lecturas de narrativa más convocante y esperado de Rosario. Este viernes a las 19, en la Casa de la Mutual "Carlos Pellegrini" de Empleados del Banco Nación (Laprida 1036), tendrá lugar la cuarta edición del encuentro. Como siempre, habrá algo de comer y de beber, mesa de libros, muestra de fotografías, y un singular "oráculo literario" y lúdico. Esta edición, la mesa de libros estará a cargo de la prestigiosa firma local Oliva Libros, que ofrecerá a la venta, entre otros, libros de los autores invitados y organizadores.

Pero el alma de la fiesta será sin duda el momento de la escucha de cada uno de los cuatro relatos breves que cuatro autores invitados de la ciudad traen para compartir. La magia de escuchar contar un cuento en la noche es algo que ha unido a los humanos desde los albores de la palabra y del fuego. El viernes, leerán Silvina Tamous, Damián Pulizzi, Daniel García y Luisina Bourband. Se proyectará un ensayo fotográfico de Isis Milanese, titulado La vida después. Los organizadores del ciclo, escritores ellos mismos, participan cada lunes por medio en el taller literario en la modalidad de clínica de obra grupal que la escritora, docente y actriz rosarina Lila Gianelloni da en el Centro Cultural La Angostura (Pasco 555). Cada dos meses, el taller se transforma en eficiente equipo de producción y gestión cultural. La escritura se traslada al hacer en lo social, a lograr que todo funcione y la velada de encuentro y lectura se disfrute, tal como viene sucediendo.

"En Rosario, el ocho de noviembre, no hay ningún otro lugar donde valga la pena estar", comenta con entusiasmo Cristian Bautista, autor novel del taller que acaba de publicar un excelente primer libro de cuentos, A veces el mundo es un buen lugar (La Gran Nilson, Buenos Aires, 2024). Bautista corre en sus ratos libres y esa afición lo une al pintor y runner Daniel Garcia, autor de Corro (Beatriz Viterbo Editora, Rosario, 2024). "Daniel García corre como sueña, como imagina, como piensa", comenta el cuentista, anticipando su breve charla de presentación el viernes con el reconocido artista plástico rosarino en quien encuentra, en su faceta de escritor, "una especie de movilidad del ser y de necesidad de ligereza que convierte al artista en un fabricador de experiencias".

Silvina Tamous es periodista y escritora. Jefa de redacción del diario El Ciudadano y autora en Revista Anfibia, integró colecciones de crónicas y dio talleres en cárceles; de ellos surgió la revista Rompiendo el silencio. Luisina Bourband, psicóloga nacida en Entre Ríos, practicante del psicoanálisis en Rosario, publicó contratapas en Rosario/12 y colaboró en la revista Barullo. Es autora del libro de relatos Maternidad Intratable (Le Pecore Nere, 2017) y de la novela La vida breve de Sabanita (Homo Sapiens, 2021).

Damián Pulizzi, rosarino, es psicólogo por la Universidad Nacional de Rosario. Trabaja en educación y en salud mental. Escribe narrativa y poesía. Su primer libro de cuentos, Algo imposible en las cosas, fue finalista de la Convocatoria Editorial de Baltasara Editora, que lo publicó en 2021. En 2019, con una beca del Fondo Nacional de las Artes, dio el taller de narrativa La materia Oscura en diversas ciudades de Colombia. Lo dictó además en ciudades de Argentina y México.

Fabiana Noemí Sayago, psicoanalista experimentada y novelista en ciernes, incorporada hace poco al taller de Lila, presentará la muestra fotográfica de Isis Milanese. Allí se registra con arte y belleza una experiencia de externación de usuarios en servicios de salud mental, de la institución total a las viviendas compartidas. "El ensayo fotográfico de Isis Milanese se abre como una ventana. Cada registro nos convoca a mirar y a reflexionar sobre la extimidad. Lo íntimo es posible si hay un afuera. El encierro borra por completo esa bisagra interior/ exterior. Las fotos de Isis Milanese captan en la sencillez de los gestos de preparar café o tender una toalla en el barral de una ducha, la complejidad de las vidas anteriomente devastadas por la lógica del encierro manicomial y que en «la vida después» encuentran su nuevo territorio existencial", afirma Sayago.

Un lugar limpio y bien iluminado ya tuvo tres ediciones: en marzo, mayo y julio de 2024. Leyeron Beatriz Actis, Eugenio Previgliano, Agustín Alzari, Virginia Giacosa, Juan Vitulli, Miriam Cairo, Fidel Maguna, Natalia Massei, Federico Aicardi, Virginia Ducler, Ciro Korol y Sonia Tessa (redactora y editora de este diario, en cuya sección Contratapa colaboran o han colaborado varios de los mencionados). Expusieron los fotógrafos Jorge "Chango" Contrera, Luis Vignoli y Héctor Río. Participaron los periódicos El Eslabón (Rosario) y La zarpa del mono (Buenos Aires) y las librerías Paradoxa, El Juguete Rabioso y La Montaña.

El taller Las Precipitaciones (ex Polvareda, ex El Sol, ex Viento, ex Agua; va cambiando de nombre según los elementos y las estaciones) también está integrado por -además de los mencionados- Alejandrina Bravo, Gustavo Cavagna, Juan Blanco, Ariel Pennisi, Sebastián Rogelio Ocampo, Tomás Doblas, María Fernanda Trebol y quien suscribe.