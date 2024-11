El gobierno de La Libertad Avanza (LLA) ha seguido una política económica marcadamente intervencionista, manifestada en la estatización de la deuda del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Resulta que más de un tercio de los intereses que se habían acumulado en el BCRA durante el período del presidente Javier Milei se socializaron: se transfirieron los pasivos del “carry trade” al Tesoro Nacional.

A pesar de que las autoridades financieras han afirmado que gran parte de esta deuda ya existía en el balance del BCRA, lo cierto es que, al trasladar esa deuda al Tesoro, los contribuyentes asumieron una carga que originalmente correspondía al BCRA. Simple y sencillamente, “contrajeron nueva deuda para el Estado”, como informa desahogadamente la secretaría de Finanzas. La deuda pública entre diciembre y agosto se incrementó en 87.710 millones de dólares. El stock de deuda en situación de pago normal ascendió a 455.935 millones de dólares.

Este cambio no solo implica una redistribución de responsabilidades entre dos entidades públicas con funciones y características distintas, sino que también ha generado confusión entre los ciudadanos. Mientras que el BCRA tiene una función principalmente monetaria y limitada capacidad de endeudamiento, el Tesoro Nacional tiene la facultad de emitir deuda soberana en los mercados internacionales y recaudar impuestos, lo que le otorga mayor capacidad para enfrentar sus obligaciones. Sin embargo, la transferencia de deuda del BCRA al Tesoro transforma lo que inicialmente era un pasivo de una institución autónoma en una obligación directa de los contribuyentes, con posibles repercusiones fiscales y sociales a largo plazo.

Historia

La estatización de la deuda privada no es un fenómeno nuevo en la historia argentina. Un ejemplo emblemático fue la estatización de la deuda externa privada en 1982, cuando el BCRA, bajo la presidencia de Julio González del Solar, implementó la Circular A251, que permitió transferir los pasivos de empresas privadas al Estado. Este proceso, que benefició principalmente a grandes corporaciones, generó un profundo debate sobre la responsabilidad de los funcionarios que facilitaron dicha transferencia y sobre los efectos de las políticas adoptadas en aquel entonces.

En el contexto actual, bajo la presidencia de Javier Milei y con Luis Caputo como ministro de Economía, la reciente decisión de transferir la deuda del BCRA al Tesoro Nacional ha reavivado ese mismo debate. Esta vez, la discusión gira en torno a los beneficios obtenidos por los bancos, quienes mantenían pasivos remunerados geométricamente crecientes desde 2016. Estos bancos se han beneficiado de la disminución de riesgos tras el cambio de deudor, al pasar del BCRA al Tesoro, lo que les ha proporcionado mayor seguridad ante posibles medidas económicas adversas, como lo fue el “Plan Bonex” de 1989.

El “Plan Bonex”, implementado por el gobierno de Carlos Menem en 1989, consistió en la conversión compulsiva de los depósitos a plazo fijo en bonos del Estado a largo plazo, una medida de emergencia para contener una crisis financiera. Esta decisión generó una profunda desconfianza en el sistema bancario, afectó la liquidez de las instituciones financieras y contribuyó a la inestabilidad del sector bancario, especialmente para las entidades más pequeñas. Los efectos negativos del Plan Bonex persistieron durante años, y contribuyeron al colapso del sistema financiero durante la crisis de 2001, que fue alimentada por la fuga masiva de depósitos y la falta de liquidez.

El proceso de estatización de la deuda, tanto en 1982 como en la actualidad, ha tenido consecuencias significativas para el Estado y los actores financieros involucrados. En 1982, la política de seguros de cambio implementada por Domingo Cavallo en su breve período como presidente del BCRA permitió a las empresas endeudadas en dólares beneficiarse de un esquema en el que el Estado asumió la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el de mercado. Esta medida resultó en un costo estimado de 23 mil millones de dólares para el Estado argentino.

En la actualidad, la estatización de la deuda del BCRA vuelve a tener implicaciones graves, en particular porque facilita que los bancos con pasivos remunerados puedan evitar medidas drásticas, como un posible canje compulsivo de deuda similar al Plan Bonex. Este cambio de deudor reduce el riesgo de un default para los bancos y traslada ese riesgo a los contribuyentes, aumentando así la carga sobre el Tesoro Nacional.

Consecuencias (I)

La teoría monetaria analiza cómo las decisiones relacionadas con la emisión de moneda y la gestión de la deuda afectan la economía. Fisher (1933) plantea que el endeudamiento excesivo puede llevar a la inflación si el gobierno financia sus déficits mediante la emisión de dinero. En este contexto, la transferencia de deuda del BCRA al Tesoro Nacional puede influir directamente en las políticas monetarias y fiscales, afectando la inflación y la estabilidad de precios.

Según Reinhart (2010), altos niveles de deuda pública pueden limitar la capacidad del Estado para invertir en áreas clave como infraestructura, educación y salud, ya que una parte significativa de los recursos se destina al servicio de la deuda. Además, esta reestructuración puede aumentar el riesgo de incumplimiento y elevar los costos de financiamiento futuros, ya que los acreedores perciben una mayor fragilidad financiera.

Para hacer frente a las necesidades de financiamiento del Tesoro, el Estado puede recurrir a la emisión de más deuda pública. Un mayor volumen de deuda puede implicar que el gobierno tenga que ofrecer tasas de interés más altas para atraer inversores, lo que eleva el costo del endeudamiento. Este aumento en las tasas de interés puede tener un efecto negativo sobre la economía en general, encareciendo los créditos para el sector privado y ralentizando la inversión y el consumo.

Consecuencias (II)

La autonomía del BCRA se ve comprometida cuando la deuda es transferida al Tesoro Nacional, ya que este último puede influir en las decisiones de política monetaria para favorecer sus propios intereses fiscales. Esto puede resultar en una menor eficacia de los instrumentos monetarios, como las tasas de interés, para controlar la inflación y estabilizar la economía.

Además, la transferencia de deuda al Tesoro Nacional puede exacerbar las presiones inflacionarias, ya que el gobierno puede recurrir en el futuro a nuevas rondas de emisión monetaria para cumplir con sus obligaciones de deuda. Esto incrementaría la cantidad de dinero en circulación sin un respaldo correspondiente en producción, lo que, según la teoría cuantitativa del dinero, puede llevar a un aumento general de los precios (Dornbusch & Fischer, 1994).

Por otro lado, la transferencia de la deuda del Banco Central al Tesoro usualmente requiere cambios en las leyes o normas que regulan las competencias y obligaciones. Si se violan estos principios, puede dar lugar a demandas constitucionales. En caso de ser declarada inconstitucional, el Estado podría verse obligado a revertir la medida o enfrentar sanciones por parte del sistema judicial. Asimismo, las agencias de calificación crediticia pueden degradar la calificación del país si perciben que la estatización de la deuda implica un riesgo mayor de incumplimiento o default.

El papel de los bancos

La transferencia de deuda del Banco Central al Tesoro Nacional, específicamente en el caso de los pasivos remunerados del BCRA, tuvo como objetivo reducir las tensiones sobre el balance del BCRA y trasladar estas obligaciones al Tesoro. Los pasivos remunerados del Banco Central son mecanismos de política monetaria mediante los cuales teóricamente el BCRA absorbe liquidez del sistema financiero para controlar la inflación. Sin embargo, el pago de intereses sobre estos pasivos puede ser muy costoso. Para los bancos, los pasivos remunerados representan una fuente de rentabilidad segura, ya que implican que el Estado (a través del BCRA) está pagando intereses sobre el dinero que las entidades financieras no colocan en otros créditos o inversiones más riesgosas.

Cuando el gobierno decide transferir estos pasivos remunerados al Tesoro Nacional, lo que hace es reemplazar esta deuda con instrumentos más convencionales del Tesoro, como bonos y otros títulos de deuda pública. Los bancos acreedores, en este caso, son los principales beneficiarios de este movimiento, ya que ven transformados sus títulos cortos y líquidos en deuda pública que, a largo plazo, es igualmente segura y con un rendimiento garantizado.

Desde una perspectiva financiera, los bancos acreedores se ven favorecidos por varias razones: 1) Los títulos del Tesoro tienen vencimientos más largos que los anteriores, lo que les da a los bancos una previsibilidad sobre sus retornos. Esto reduce la volatilidad que podrían enfrentar con instrumentos monetarios de más corto plazo como las Leliqs y los Pases a un día; 2) La deuda del Tesoro Nacional está respaldada por la capacidad del Estado de recaudar impuestos, lo que la convierte en una inversión de bajo riesgo; 3) Aunque el rendimiento de los pasivos remunerados del BCRA puede ser alto en ciertos contextos, el pasaje a deuda del Tesoro garantiza retornos estables y relativamente altos en comparación con las alternativas de inversión en un contexto de alta inflación y riesgo económico.

Este proceso ha sido estudiado por autores que analizan el impacto de las políticas de deuda en los sistemas financieros. En particular, Paul Krugman ha discutido en The Return of Depression Economics (2009) cómo los acreedores privados, incluidos los bancos, buscan maximizar su rentabilidad en contextos de crisis de deuda soberana, exigiendo cambios que favorezcan su exposición a instrumentos más seguros y rentables, como los bonos soberanos.

George Stigler en su obra clásica sobre teoría de la regulación (The Theory of Economic Regulation, 1971) argumenta que los grupos de interés más poderosos, como el sector bancario, tienen la capacidad de influir en las decisiones regulatorias en beneficio propio. En este sentido, los bancos en Argentina, como principales acreedores del Estado, habrían presionado o apoyado de manera implícita desde el primer día la transferencia de deuda hacia el Tesoro.

En economías emergentes como la argentina, el sector bancario ha jugado un rol crucial en la intermediación financiera, especialmente en tiempos de crisis. No obstante, este sector también ha sido objeto de críticas por su excesiva influencia sobre las políticas públicas, algo que podría clasificarse como corrupción estructural. La corrupción estructural no se refiere a actos aislados de sobornos o delitos explícitos, sino a un entramado de relaciones e influencias que permiten que ciertos grupos, como los bancos, se beneficien sistemáticamente de las decisiones de las autoridades económicas.

Los funcionarios podrían estar interesados en manipular ciertos indicadores económicos, como el nivel de déficit fiscal, para mejorar temporalmente la imagen financiera del país o del gobierno ante organismos internacionales o los mercados. Esto podría tener el objetivo de facilitar el acceso a préstamos internacionales o mantener la estabilidad económica artificialmente hasta que se logre algún objetivo político.

Ciclo de endeudamiento

Un análisis más profundo muestra que este ciclo de transferencia de deuda también puede ser parte de un fenómeno de captura regulatoria, donde los reguladores públicos, como las autoridades del BCRA o del Ministerio de Economía, actúan en beneficio de las entidades que deberían estar supervisando.

Esto genera un círculo vicioso de endeudamiento, donde el Estado, a través de las transferencias de deuda, no solo traslada sus responsabilidades financieras a las generaciones futuras, sino que también perpetúa un sistema en el que los bancos son los principales beneficiarios de la política fiscal.

En este contexto, autores como George Stigler (1971) y James Buchanan (1975) han explorado cómo los reguladores pueden ser capturados por los grupos de interés que deberían supervisar. En el caso argentino, la captura regulatoria puede implicar que las autoridades financieras se inclinen a favorecer a los bancos acreedores mediante la conversión de pasivos remunerados en deuda pública, asegurando la rentabilidad de estos actores a costa de los contribuyentes. Stigler, en su teoría de la regulación económica (The Theory of Economic Regulation), argumenta que los grupos económicos con mayor poder de lobby logran obtener regulaciones que les favorecen, en detrimento de otros sectores de la sociedad.

Riesgo moral

Una de las principales consecuencias de esta captura regulatoria en favor de los bancos acreedores es la creación de riesgo moral (moral hazard). El riesgo moral surge cuando los actores financieros (en este caso, los bancos) saben que serán rescatados o favorecidos por las políticas del Estado en situaciones de crisis.

Esto reduce su incentivo para actuar con prudencia, ya que las pérdidas potenciales serán absorbidas por el Estado. En este contexto, la transferencia de deuda del BCRA al Tesoro no solo representa una solución temporal para aliviar las presiones financieras del BCRA, sino que también establece un precedente peligroso: el Estado estará dispuesto a intervenir para proteger los intereses de los bancos, lo que genera un ciclo de endeudamiento y dependencia financiera.

En algunos esquemas de corrupción, los funcionarios pueden utilizar la estatización de deuda para crear “círculos viciosos” de financiamiento ilícito. Por ejemplo, ciertos bancos podrían haber otorgado préstamos sabiendo que eventualmente el Estado asumiría la deuda. Esto les garantiza el retorno de su inversión con interés, incluso si la deuda fuera emitida en condiciones desventajosas o fraudulentas. Los funcionarios que facilitaran este proceso podrían recibir sobornos o favores políticos a cambio.

Conclusión

La estatización de la deuda del Banco Central y su transferencia al Tesoro Nacional puede tener importantes consecuencias legales, con potenciales litigios en tribunales. Puede afectar la confianza jurídica y deteriorar la relación del país con acreedores y organismos financieros.

La medida presenta múltiples consecuencias perversas que impactan tanto la estabilidad macroeconómica como la integridad institucional del país. Este movimiento incrementa la carga fiscal del gobierno, compromete la autonomía del Banco Central, exacerba las presiones inflacionarias y debilita la confianza en las instituciones financieras. A largo plazo, estas dinámicas pueden conducir a una mayor vulnerabilidad económica, limitar el crecimiento y dificultar la recuperación de crisis financieras.

Dicha transferencia de deuda ha permitido a los bancos acreedores consolidar sus ganancias y mejorar la seguridad de sus inversiones, dado que los títulos de deuda del Tesoro ofrecen mayores plazos y previsibilidad en sus retornos. Esta estrategia, aunque alivia temporalmente al Banco Central, genera distorsiones en la política fiscal y monetaria del país, y plantea desafíos para la sostenibilidad económica a largo plazo.

Los autores como Krugman y Stigler ayudan a entender esta dinámica, revelando cómo los intereses del sector financiero pueden influir en la toma de decisiones políticas, favoreciendo la rentabilidad bancaria a costa de la estabilidad económica general.

*Director de Fundación Esperanza. Máster en Política Económica Internacional y Doctor en Ciencia Política.