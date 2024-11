La tensión interna que existía entre el titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), el ferroviario Sergio Sasia, comenzó cuando no compartió el plan de lucha que elaboró la Mesa Nacional del Transporte que la CATT integra y, sobre todo, cuando se mostró cercano al gobierno y su plan privatizador. Superado el paro del 30 de octubre y mientras planifican un nuevo plan de lucha, los gremios que conforman la CATT presionaron para que el titular de la Unión Ferroviaria de un paso al costado. Ahora lo reemplazará el secretario adjunto Juan Carlos Schmid, que ya supo conducir esta confederación.

En su carta de despedida, Sasia no oculta sus diferencias con el resto de los gremios que integran la CATT. “En los últimos meses vemos como algunas de las organizaciones sindicales de esta Confederación, han asumido una agenda de acción directa que se aleja no solo de las disposiciones orgánicas de la CGT, sino también de esta misma Confederación, en base a lo acordado en Consejo Directivo y Plenarios”, dijo. Luego señaló que un sector de la CATT definió, "un plan de lucha que no fue dispuesto desde el seno de esta Confederación, ni de la propia CGT" y agregó que, “no obstante, siempre hemos estado en permanente contacto con organizaciones hermanas del transporte, en solidaridad y tendiendo puentes en la búsqueda de encontrar soluciones a sus problemáticas”, aclaró.

La salida de Sasia, que la adelantó el portal Mundo Gremial, está relaciona con su tendencia a acercarse al gobierno. Por caso, el dirigente ferroviario no se opuso a la privatización del Belgrano Cargas sino que avisó que su gremio está dispuesto a no poner trabas a la privatización. Se habla de que el gremio reclama un 10 por ciento de las acciones del Belgrano.

Este punto fue el que desató la ira del resto de los gremios del transporte que consideran al gobierno de Javier Milei como el enemigo a vencer para no solo mejorar los ingresos salariales de los trabajadores, sino sobre todo frenar todo tipo de privatización y destrucción de las empresas públicas.

Sasia deja el asiento de la CATT porque, como señaló, "no hemos logrado sintetizar la aspiración de consensuar e impulsar nuestro Proyecto de Ley Federal de Transporte” . Ahora se prepara Schmid, el titular de Dragado y Balizamiento, que regresa al campamento de los Moyano.