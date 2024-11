El presidente Javier Milei se apresuró esta mañana a felicitar a Donald Trump, quien se autoproclamó ganador de las elecciones en Estados Unidos antes de que se confirmara oficialmente su victoria sobre Kamala Harris.

En un tuit en inglés, Milei destacó la "formidable victoria electoral" de Trump y le escribió: "Ahora, a hacer América grande de nuevo (Make America Great Again). Sabés que podés contar con la Argentina para llevar tu tarea".

La relación entre Milei y Trump

La algarabía de Milei fue expresada junto con un fotomontaje de ambos abrazados delante de las banderas de los Estados Unidos y la Argentina, y su saludo fue uno de los primeros que recibió el megaempresario. Líderes internacionales del Reino Unido, Israel, El Salvador, Italia y Francia, entre otros países, también hicieron lo mismo.

La diferencia con los demás mandatarios es que el argentino es desde hace años un expreso fan del ultraderechista y viene bregando por su retorno al poder desde hace años. La última vez que ambos estuvieron juntos fue en febrero, durante la cumbre conservadora de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) realizada en Washington.

Ese día, el argentino no sólo participó del acto sino que, además, fue orador. Como jefe de Estado hizo un gasto de 38 millones de pesos para estar allí y tomarse una foto con Trump. "Usted fue un gran presidente y espero que lo vuelva a ser", le dijo en esa oportunidad.

No obstante, no fue la única vez que mantuvo contactos con el líder republicano. Si bien no hubo nuevas reuniones, sí existieron diálogos cruzados y mediados por distintos referentes de ese partido.

De los catorce viajes que Milei hizo a distintos destinos internacionales desde que es presidente, seis fueron a los Estados Unidos. Nunca fueron viajes oficiales ni fue recibido por funcionarios del gobierno de Joe Biden ni invitado a la Casa Blanca, como ocurre con cualquier mandatario que visita ese país.

Un aliado de peso para Milei

La Casa Rosada pretende que, ahora, el vínculo entre Trump y Milei le dé al país mejores oportunidades, por ejemplo, en las negociaciones con el FMI. El plan de Milei y Luis Caputo necesita que el organismo libere los dólares que necesita desesperadamente para sostener el ciclismo de su modelo financiero.

A pesar de la cercanía ideológica de Milei hacia Trump, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) había sido cuidadoso de no expresar favoritismo en la elección de los Estados Unidos.

Ahora, con la elección norteamericana prácticamente definida, la Argentina terminará de definir quién será el próximo embajador en ese país, tras la salida de Gerardo Werthein de ese cargo para convertirse en canciller.