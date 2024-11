Música en familia. Una fórmula de pasiones transitivas en continuo movimiento. Es el caso de Cecilia Pastorino y Claudio Ceccoli, cantante y al guitarrista, que formaron un dúo a mediados de los ’90 y poco después eran una familia. La música se instaló también en la cotidianeidad hogareña y maduró al punto que hoy el Dúo Pastorino-Ceccoli suma a los hijos, Elena y Lucio Ceccoli, flautista y clarinetista, para redondear un sonido cálido, que amplifica la intimidad de la música en familia y la comparte. Este jueves, a las 21, en la Sala Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (Corrientes 1543), Pastorino-Ceccoli presentará las canciones de Dones, su álbum más reciente. Con ellos estará además Raúl Trujillo en percusión.

“Se trata de cinco canciones nuevas, a las que para el concierto agregaremos algunas inéditas y otras de nuestras anteriores producciones”, comenta Cecilia Pastorino a Página/12. Materiales nuevos y también de otras épocas, renovados en la dinámica del grupo, articulan un repertorio en el que la marca de la música argentina se manifiesta de distintas maneras. “Algunas de la músicas tienen unos cuantos años pero fueron completadas más recientemente con letras de Cecilia o de otros", interviene Ceccoli.

Son docentes en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Las experiencias musicales de Pastorino y Ceccoli se diversifican en distintas direcciones, entre la música contemporánea –ella es una notable intérprete del repertorio académico de los siglos XX y XXI– y la tradición criolla. “En general mis músicas están profundamente ancladas en la tradición rítmica de Argentina y la región rioplatense, y la ventaja de contar con Cecilia, que es una maravillosa cantante, hace que no tenga que preocuparme por la dificultad de la línea melódica. No tengo dudas que ella podrá cantar cualquier idea que se me ocurra, por más intrincada que sea. Las melodías de éstas canciones fueron concebidas como piezas instrumentales y Ceci las canta tal cual las escribí sin pedir dispensas en ningún pasaje”, señala Ceccoli.

El dúo se formó en 1997, sobre un repertorio que incluía músicas poco transitadas de Latinoamérica. “Hacíamos cosas de Hermeto Pascoal, Arrugó Barnabé, Simón Díaz y temas de Claudio, con la voz como instrumento”, recuerda Pastorino. “Pero recién grabamos nuestro primer trabajo como dúo en 2019, Migraciones y en 2022 salió Ese fondo del cielo, con música propia”, agrega Ceccoli. “Ahora, sumar a nuestros hijos Lucio y Elena en nuestras grabaciones y conciertos es para nosotros como coronar un camino de tantos años. No estuvo en nuestra crianza la idea de que eligieran la misma profesión, pero lo hicieron y lo hacen con mucha responsabilidad y compromiso, lo cual nos llena de orgullo y alegría”, continua Pastorino. “Durante la pandemia fortalecimos el vínculo musical y juntarnos a tocar era una de nuestras actividades en el aislamiento. Este nuevo trabajo, la participación de nuestros hijos y de Raúl, estar tocando y creando en un contexto tan adverso, poder seguir haciéndolo con militancia pero con mucha alegría, todo eso está representado en Dones", concluye Ceccoli.