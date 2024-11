La argelina Imane Khelif, que ganó la medalla de oro en boxeo femenino durante los Juegos Olímpicos de París 2024 en medio de múltiples cuestionamientos y fake news respecto de su género y sexo, evalúa presentar acciones legales luego de que portal Le Correspondant y otros medios de comunicación europeos difundieran un informe médico que sostiene que la deportista tiene cromosomas XY (masculinos).

En 2023, Khelif fue descalificada del Mundial de Boxeo por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), que consideró que no pasaba las pruebas de elegibilidad de género. En ese momento, la IBA -no reconocida por el mundo olímpico- no quiso precisar cuál fue el test que realizó para tomar la decisión.

El Comité Olímpico Internacional (COI), en cambio, consideró que Khelif reunía las condiciones para participar en el torneo femenino de los Juegos de París 2024, donde finalmente la deportista se llevó el oro en su categoría (peso wélter, -66 kg). En el camino, sin embargo, debió enfrentar varias críticas y fake news sobre su género y sexo, luego de que la italiana Angela Carini abandonara una pelea tras recibir varios golpes de Khelif en la categoría de hasta 66 kilos. "Nunca en mi vida me habían golpeado tan fuerte", dijo entonces Carini.

En agosto, en medio las críticas que recibía a diario -incluso de líderes políticos como el presidente argentino Javier Milei y la primera ministra italiana Georgia Meloni- Khelif presentó una denuncia por ciberacoso, tras lo cual la justicia francesa inició una investigación.

Sin embargo, los cuestionamientos a la boxeadora no terminaron. A finales de octubre, casi 3 meses después de los Juegos Olímpicos, la web Le Correspondant publicó un informe, basado en expedientes médicos del Hospital Universitario Kremlin Bicetre de París y el Hospital Mohamed Lamine Debaghine de Argel fechados en junio de 2023, que no solo asegura que la deportista tiene cromosomas XY (masculinos) sino que brinda un minucioso detalle de las condiciones biológicas de su cuerpo.

La publicación de Le Correspondant, que fue replicada luego por varios medios de comunicación europeos, sugería incluso que Khelif, aunque viva “plenamente como mujer”, debería someterse a una transición sexual con “corrección quirúrgica” y una “terapia hormonal” para reducir sus niveles de testosterona.

Según informó el Comité Olímpico Internacional (COI), la boxeadora iniciará acciones legales por la difusión de ese informe. En un comunicado, el organismo encargado de promover el olimpismo en el mundo dijo que "comprende" que la deportista "acuda a la justicia contra las personas que han comentado su situación durante los Juegos Olímpicos de París-2024 y que prepare igualmente una acción en respuesta a los últimos artículos de prensa".

Aunque aclaró, desmarcándose de la situación: "El COI no realizará ningún comentario mientras haya una acción judicial en curso, ni sobre los artículos de prensa sobre documentos no verificados cuyo origen no puede ser confirmado".

El Comité, señala el comunicado, "está afligido por los ataques que sufre actualmente Imane Khelif". Y finaliza, en un respaldo a la participación de la boxeadora en la categoría femenina, siguiendo con la postura que tomó en los Juegos de París: "Como en anteriores competiciones olímpicas de boxeo, el sexo y la edad de los deportistas se determinan según las informaciones que figuran en sus pasaportes".

En el pasado, Khelif ya había participado en competiciones femeninas de boxeo, incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, sin que ello suscitara polémica.