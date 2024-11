La Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA) se manifestó en contra de la FIA por las multas económicas que le impusieron a los corredores por insultar. A través de un comunicado, la entidad defendió la manera de hablar de sus integrantes, a la vez que cuestionó al presidente de la FIA, Muhammed Ben Sulayem, que en más de una ocasión se mofó de los gustos o atuendos de algunos corredores.

"Como sucede con todos los deportes, los participantes deben respetar las decisiones de los jueces, les guste o no, incluso estén de acuerdo o no con ellas. Los pilotos no son diferentes y lo comprenden completamente. Nuestros miembros son pilotos profesionales que compiten en Fórmula 1, la cima del deporte del motor. Son los gladiadores y cada fin de semana de carreras ofrecen un gran espectáculo a los aficionados", arrancó diciendo el escrito, pero luego quedó en claro la molestia que les provoca las sanciones y multas por el vocabulario que utilizan en las carreras. "Con respecto a palabras malsonantes, hay una diferencia entre pronunciarlas con la intención de insultar a otros y hacerlo en un ámbito más informal para describir el mal tiempo o referirse a un objetivo inanimado como un coche de Fórmula 1 o una situación de conducción", dice el comunicado.

En este sentido, la GPDA apuntó contra Muhammed Ben Sulayem, mandatario de la FIA: "Instamos al presidente de la FIA a que también considere su propio tono y lenguaje cuando hable con nuestros pilotos miembros, o incluso cuando se refiera a ellos, ya sea en un foro público o de otro modo. Nuestros pilotos son adultos y no necesitan que se les den instrucciones a través de los medios de comunicación sobre temas tan triviales como el uso de joyas o la ropa interior".

Posteriormente, desde la entidad hicieron hincapié en el castigo. "La GPDA ha expresado en innumerables ocasiones su opinión de que las multas monetarias a los pilotos no son adecuadas para nuestro deporte. Durante los últimos tres años, hemos pedido al presidente de la FIA que comparta los detalles y la estrategia sobre cómo se asignan las multas económicas de la FIA y dónde se gastan los fondos. "También hemos expresado nuestras preocupaciones sobre la imagen negativa que tienen estas multas para el deporte. Una vez más, solicitamos al presidente de la FIA que ofrezca transparencia financiera y mantenga un diálogo abierto y directo con nosotros", completaron los pilotos.