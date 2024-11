El defensor Marcos Acuña sufrió un desgarro en el triunfo de River frente a Instituto de Córdoba por 3 a 2 y se perderá los próximos tres encuentros por la Liga Profesional ante Barracas Central, Independiente Rivadavia y San Lorenzo.

El exlateral de Sevilla sintió un pinchazo en su pierna izquierda durante el encuentro frente a la Gloria, con apenas cinco minutos de iniciado el complemento después de disputar una pelota con Damián Batallini, y tuvo que ser reemplazado por Enzo Díaz. El diagnóstico final arrojó que sufrió un desgarro en el isquiotibial por lo que se perderá los próximos tres partidos.

Esta es la tercera vez que el Huevo Acuña sufrió la misma dolencia en esa pierna desde su llegada a River. La primera vez tuvo una contractura en el empate por 0 a 0 frente a Platense y y debido a la tendinitis que arrastró desde España se perdió la ida de semifinales de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro.

En el Sevilla también estuvo varias veces fuera por lesiones en la misma zona que no le permitieron seguir jugando en LaLiga, y hasta sufrió inconvenientes en la última Copa América, en donde sólo disputó la fase de grupos y tuvo que ser reemplazado por Nicolás Tagliafico.

"No quiero anticiparme, pero puede ser que tenga una lesión muscular que le lleve un tiempo recuperarse", había expresado el entrenador Marcelo Gallardo, en la conferencia de prensa posterior a la victoria ante los cordobeses.

El nivel del equipo

Por otra parte, el DT se refirió al nivel de River Plate. "Un equipo no se construye de un día para otro. La búsqueda siempre ha sido en competencia conformar el mejor equipo posible, de acuerdo a las actualidades de cada uno de los futbolistas", detalló. Y, sobre la remontada ante Instituto, añadió: "En el segundo tiempo seguimos buscando con juego, sin desesperarnos. El gol se dio en el segundo tiempo. Eso ratificó lo bueno que estábamos haciendo. Nos empataron en una jugada que no nos puede pasar y tuvimos la reacción para ganarlo. Hay cosas para mejorar sobre todo en la fase defensiva. Estuvimos mucho mejor desde la calidad de juego. Eso me gusta".

Pedido por el Diablito

Gallardo, además, elogió al futbolista Claudio Echeverri y manifestó su deseo de contar con él "al menos un años más", ya que en 2025 se sumará a Manchester City, entidad que lo compró y lo cedió al club de Núñez hasta finales de año. "Me encantaría tenerlo un año más, pero Claudio tendrá que seguir aprendiendo en otro lado; ojalá que pudiéramos tenerlo un año más, pero el (Manchester) City ya pagó su ficha y está a préstamo hasta fin de año", aclaró el DT, y añadió: "Es muy joven y le falta asentarse en el fútbol argentino; terminar de desarrollar su físico. Tiene todas las cualidades técnicas para ser un gran futbolista. Recién tiene 18 años".

Y como reforzar su idea y soltar su mensaje al club inglés, ejemplicó: "Julián (Álvarez, quien emigró también al City) se fue después de tres temporadas con nosotros. Aprendiendo. Entrenando, buscando su mejor forma para estar preparado para dar el salto. A veces las etapas se queman rápido. Esta decisión ya estaba tomada".