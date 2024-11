La humillante derrota de Newell's ante Huracán del pasado martes volvió a ubicar al presidente Ignacio Astore en la obligación de hacer cambios en el primer equipo. Los muy flojos rendimientos dejan sin chances a Ricardo Lunari para mantenerse al frente del primer equipo y el club se lanza a experimentar con un entrenador joven y confeso hincha leproso: Mariano Soso. El ex entrenador de Gimnnasia y Esgrima se encuentra en Perú, al frente de Alianza Lima, y si logra su salida vendrá a la ciudad para negociar su desembarco en Bella Vista para la próxima temporada.

La prioridad de Astore era sostener a Lunari. Pero los resultados lo obligan al presidente rojinegro a un nuevo cambio de rumbo, más aún luego de que los hinchas en el Coloso pidieron, una vez más, por su renuncia al frente de la Comisión Directiva en el partido con Huracán. “Hace mucho tiempo que no vemos a un técnico que hace debutar a juveniles y que estos con su rendimiento se ganen la titularidad. Lunari hace un gran trabajo de formación pero necesitamos resultados”, reflexionó un colaborador de la directiva leprosa. Mateo Silvetti y Tomás Pérez son dos ejemplos de la renovación. Hoy los jugadores forman parte de la selección Sub 20 y volvieron a ser convocados para jugar la semana que viene amistoso con Bolivia. Pero a Newell's lo urge ganar, sumar puntos, y en eso Lunari no cumple.

Las derrotas acumuladas le impiden al técnico mantenerse en el cargo. Y ante la necesidad de volver a buscar un entrenador, a solo semanas de la desvinculación de Sebastián Méndez, Astore ahora apuntó a Soso. El joven entrenador, de 43 años, inició su carrera en Real Garcilaso luego de trabajar como ayudante de campo de Javier Torrente y Claudio Vivas. En el país dio su primer paso en Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde dirigió solo 12 partidos en 2017, dos años después estuvo en Defensa y Justicia, por solo 16 partidos, y luego en San Lorenzo en 2020, donde duró 12 fechas. Su continuidad laboral fue en el fútbol de Chile, Brasil y actualmente en Peru.

La contratación de Soso está sujeta a su desvinculación de Alianza Lima, donde tiene contrato hasta diciembre de 2025. Soso fue ratificado en su cargo por el club luego de perder el clásico con Universitario pero en las últimas horas hizo saber su deseo de dejar la entidad para intentar acordar su llegada a Newell’s. La alternativa a Soso es Sebastián Domínguez, quien también tiene contrato vigente, en su caso en Tigre. Su salida de Victoria también sería un problema dado que con su trabajo al frente del equipo logró sacar al club de las últimas posiciones.