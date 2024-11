Mientras el presidente Javier Milei prepara su séptimo viaje a Estados Unidos, sin agenda oficial, a la búsqueda de una foto con el electo mandatario Donald Trump; el republicano mantuvo conversaciones telefónicas con otros jefes de Estado, entre ellos, sus vecinos de Canadá, Justin Trudeau; y México, Claudia Sheinbaum; pero también con el francés Emmanuel Macron; el turco Recep Tayyip Erdogan; y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Entre los latinoamericanos, Trump solo atendió el llamado de presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

"Ahora, Haga América Grande Otra Vez. Usted sabe que puede contar con Argentina para llevar adelante su tarea. Éxito y bendiciones. Saludos cordiales", le escribió Milei a Trump a través de la red social X a poco de conocerse su victoria electoral. Luego repitió el mensaje a través de las historias de Instagram y un video en TikTok; pero aún no consiguió los dos pulgares arriba del electo mandatario norteamericano.

"Apoyo incondicional", "liderazgo", "exponente del mundo libre, occidental y capitalista" fueron los piropos oficiales de la Casa Rosada para Trump en su primera comunicación, luego de no ocultar su favoritismo por el republicano durante la campaña electoral. Sin embargo, la amistad entre Milei y Trump no parece ser la que sostenía con el ex presidente Mauricio Macri --por haber sido socio de negocios con Franco Macri--, a quien le habilitó el mayor préstamo de la historia dado por el FMI; deuda que el país arrastra desde 2018.

Charla con los vecinos fronterizos, entre Ucrania y la política migratoria

Mientras Milei prepara su viaje a Florida para conseguir su foto con Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se celebra desde hoy y hasta el sábado; Trump sí atendió el teléfono a otros líderes. Empezó con sus vecinos, con quienes comparte un conflictivo Tratado de Libre Comercio (T-MEC), Trudeau y Sheimbaun.

Según el gobierno canadiense, la conversación entre Trudeau y Trump trató temas comerciales, entre ellos el T-MEC que será revisado en 2026, así como el "interés común en cadenas de suministro seguras y fiables" y equilibrar "las prácticas comerciales injustas en la economía global", con China como principal factor.

"Acordaron estar en contacto estrecho", comunicaron los canadiense, mientras Trudeau anunciaba el restablecimiento del comité ministerial de relaciones con Estados Unidos; para evitar la relación conflictiva que Trudeau mantuvo con su par estodunidense en la anterio gestión republicana.

El tema que no estuvo en agenda es uno que preocupa a los socios europeos de Trump y la OTAN; la continuidad de la guerra con Ucrania, sobre la que el republicano dijo que se trata de un "gran gasto" para su país; mientras no esconde su buena relación con el presidente ruso Vladimir Putin.

En ese sentido, Trudeau habló telefónicamente con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para ratificar el "apoyo inquebrantable a Ucrania" y Trudeau reafirmó "el compromiso de Canadá a trabajar con Estados Unidos y otros aliados y socios internacionales para promover la seguridad y estabilidad".

Por su parte, la presidenta mexicana insistió en su postura de llevar tranquilidad a los mexicanos y mexicanas que están a un lado y otro de la frontera, y aseguró que mantuvo un diálogo "muy cordial" con Trump para construir "la buena relación que habrá entre México y Estados Unidos".

La llamada se produce después de que Sheinbaum anunciase durante su conferencia matutina de este jueves que había enviado una "carta formal" a Trump y que había planteado felicitarlo personalmente por su victoria en las elecciones, a lo que el equipo del expresidente respondió con la propuesta de realizar una llamada telefónica.



La llegada de Trump al poder se produce tras las controvertidas propuestas del republicano respecto a la inmigración, como la repatriación de ilegales o el cierre de fronteras; y a la economía, luego de que este amenazara con fuertes aranceles a los productos mexicanos si no se frena el paso de "criminales y drogas" de México a Estados Unidos.



Bukele, el elegido de la ultraderecha latinoamericana

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, logró lo que Milei no pudo: felicitar a Trump por teléfono a Donald Trump por su victoria. Según trascendió, en la charla, Bukele celebró "la importancia que tiene su elección" como presidente de Estados Unidos "para el mundo".



"Hablé por teléfono con el presidente Donald Trump", contó el salvadoreño en sus redes sociales y apuntó que "lo felicité por su contundente victoria el martes y conversamos sobre el fuerte mandato que recibió del pueblo estadounidense y la importancia que tiene su elección para el mundo".

Bukele también sostuvo que en la conversación se habló sobre "la bala que casi lo mata, la gente increíble que lo rodea, los efectos a veces dañinos de los fondos de ayuda estadounidenses, las ONG respaldadas por (George) Soros y el compromiso compartido de abordar los desafíos que tenemos por delante".

Llamadas desde el otro lado del Atlántico

Trump también atendió el teléfono a Macron, quien lo invitó a tener en cuenta “la importancia de contar con Europa” en los grandes retos internacionales. Según el Palacio del Elíseo, la llamada de Macron y Trump giró en torno a los “grandes desafíos comunes” en la escena internacional, en una conversación que ha durado unos 25 minutos. Durante esa llamada, que ha sido calificada de “animada” por fuentes de la Presidencia francesa, Macron ha destacado a Trump “la importancia de contar con Europa” en esas cuestiones.

Por su parte, el turco Erdogan le expresó a Trump su deseo de que mejoren las relaciones bilaterales con Estados Unidos tras la victoria del martes y confió en que el regreso del republicano a la Casa Blanca contribuya a acabar con las guerras en Ucrania y Gaza. Desde Dinamarca, también informaron sobre una "buena conversación" entre Trump y la primera ministra. "Tuvimos una buena conversación en la que hablamos de la guerra en Ucrania, la agresión rusa y la cooperación entre Rusia, Irán y Corea del Norte y los desafíos procedentes de China", dijo Frederiksen, según un comunicado gubernamental.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también informó este jueves que llamó al electo presidente de EEUU y confió en que la victoria de republicano "fortalecería los lazos entre los dos países". "La conversación ha brindado la oportunidad de confirmar la sólida alianza, la asociación estratégica y la profunda e histórica amistad que siempre ha unido a Roma y Washington", informó el gobierno italiano.

Desde Londres, Keir Starmer discó a Lago-a-mar y también consiguió hablar con Trump.

Milei, en tanti, sigue aguardando en línea.