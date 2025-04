El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos inició negociaciones "directas" con Irán sobre su programa nuclear y prevé para el sábado un encuentro "casi al más alto nivel". Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmaron este lunes que se están llevando a cabo nuevas negociaciones para liberar a más rehenes de Hamas en Gaza. Ambos líderes se reunieron en la Casa Blanca para discutir la guerra arancelaria desatada por el republicano y la situación en Gaza, donde Israel reanudó su ofensiva el 18 de marzo tras una tregua de dos meses con Hamas.

Las potencias occidentales, lideradas por Estados Unidos, llevan décadas acusando a Irán de querer dotarse de armas atómicas. Teherán, sin embargo, rechaza estas acusaciones y afirma que sus actividades nucleares solo tienen fines civiles. "Tenemos una reunión muy importante el sábado y trataremos con ellos directamente", declaró Trump a periodistas en el Despacho Oval. "Quizás se llegue a un acuerdo, eso sería fantástico. Nos reuniremos el sábado en un encuentro muy importante, casi al más alto nivel", agregó el mandatario sin aclarar dónde. Más tarde el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, anunció que EE.UU. e Irán sostendrán nuevas "conversaciones indirectas de alto nivel" el sábado en Omán.

Netanyahu pide un desmantelamiento "completo"

En 2015, Irán concluyó un acuerdo con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido) más Alemania para supervisar sus actividades nucleares. El texto preveía una flexibilización de las sanciones a cambio de una supervisión de las actividades nucleares iraníes. Pero en 2018 Trump retiró a su país del pacto durante su primer mandato y restableció las sanciones. En represalia, Irán se distanció del texto y aceleró su programa nuclear.

Trump aseguró que si se alcanzara un nuevo pacto sería "diferente y quizás mucho más sólido". Pero advirtió que Irán estará "en gran peligro" si las conversaciones no prosperan. Netanyahu, que adoptó una línea dura contra Teherán, declaró que el objetivo es que Irán "nunca" fabrique un arma nuclear y pidió negociaciones diplomáticas que conduzcan a un desmantelamiento "completo". Citó como ejemplo el caso de Libia.

Trump envió el mes pasado una carta a los líderes iraníes pidiendo negociaciones sobre su programa nuclear. Pero al mismo tiempo, amenazó con bombardear la República Islámica si fracasa la diplomacia e impuso sanciones adicionales contra el sector petrolero iraní. El fin de semana el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, rechazó negociar directamente con Estados Unidos.

Irán no busca dotarse del arma atómica pero "no tendrá otra opción" más que hacerlo si Estados Unidos lo ataca, advirtió el lunes Ali Larijani, un consejero del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei. Irán y Estados Unidos, estrechos aliados durante la monarquía de los Pahlavi, no mantienen relaciones diplomáticas desde 1980, un año después de la Revolución Islámica. Ambos países intercambian información indirectamente a través de la embajada suiza en Teherán.

"Nadie" quiere vivir en Gaza

En otro tramo de sus declaraciones luego de reunirse con Netanyahu, Trump afirmó que "nadie" quiere vivir en la Franja de Gaza y afirmó que sería "algo bueno" que las fuerzas estadounidenses asumieran el control del enclave palestino. "Creo que es algo en lo que nos involucraríamos. Tener una fuerza de paz como la estadounidense controlando y apropiándose de la Franja de Gaza sería algo positivo", expresó el mandatario, acusado por varios países árabes de buscar una "limpieza étnica" del enclave con su plan.

Trump definió a la Franja como "un lugar fantástico donde nadie quiere vivir" porque se convirtió en "una peligrosa trampa mortal". El republicano abogó por "trasladar a los palestinos a diferentes países" y crear una "zona libre" donde la población no esté en riesgo. "Israel nunca debió haber cedido Gaza, no sé por qué lo hicieron", dijo Trump refiriéndose a la retirada de Israel de la Franja en 2005.

Según Netanyahu, el plan propuesto por Trump otorgaría a los palestinos "libertad para decidir" si quieren salir de la Franja, donde ahora están "retenidos" y no se les deja abandonar el territorio. El primer ministro puso el ejemplo de otras zonas de conflicto como Ucrania y Siria donde, dijo, se dejaba a la gente huir de las zonas de combate.

Netanyahu también afirmó que está trabajando con Trump en la búsqueda de un nuevo acuerdo de liberación de rehenes en Gaza que espera que "tenga éxito". Según el primer ministro israelí, este acuerdo permitiría "liberar a todos los rehenes, pero también eliminar la perversa influencia de Hamas en Gaza". Trump agregó por su parte: "Estamos intentando por todos los medios sacar a los rehenes. Estamos considerando otro alto el fuego, veremos qué pasa".

El premier israelí destacó un acuerdo anterior negociado en parte por el enviado regional de Trump, Steve Witkoff, que "sacó a 25" de los cautivos. Esta visita de Netanyahu se produce tras el colapso de la tregua entre Israel y Hamas, que lanzó un ataque el 7 de octubre de 2023 que desencadenó el conflicto. Israel recrudeció los ataques sobre el enclave palestino, donde murieron casi 1.500 palestinos desde que el pasado 18 de marzo rompió el alto el fuego vigente desde enero.

Netanyahu es el primer líder extranjero recibido por Trump desde el anuncio de nuevos aranceles que provocaron una onda expansiva en las bolsas mundiales. "Eliminaremos el déficit comercial con Estados Unidos. Creemos que es lo correcto", se comprometió el líder israelí en la Casa Blanca. Trump anunció una tarifa universal del 10 por ciento para todas las importaciones, además de gravámenes suplementarios para varios de sus socios comerciales, que entrarán en vigor el 9 de abril. Este lunes dijo que no considera suspenderlos para permitir negociaciones.