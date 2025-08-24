En el momento justo, el día indicado, sobresalió la imagen del ídolo de Chevrolet para delirio de su fiel hinchada, coplistas del Turismo Carretera moderno, tomando posesión de la 10ma fecha de la temporada dentro y fuera de la pista porteña. El Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires despidió con pasión al tradicional "circuito n°12" y la imagen vencedora de Agustín Canapino y su Chevrolet Camaro serán eternas para la multitud presente. Amén de los resultados deportivos, de los 12 clasificados a la Copa de Oro que definirá al campeón 2025 en las próximas cinco carreras, no se pasó por alto la despedida de un trazado icónico. En noviembre comenzarán las obras de actualización del predio para cumplir con los estándares de la Fórmula 1 y el MotoGP.

Agustín Canapino arremetió contra todos y logró una victoria movilizante con el coche del Canning Motorsport, delante de Christian Ledesma (Camaro) y Marcelo Agrelo (Camry). Pero para sellar este podio pasaron muchas cosas, con varios protagonistas enroscados en batallas que solamente se ven en este circuito. Comenzando con Mariano Werner (Mustang) ganando la serie más rápida de la mañana y largando en la mejor colocación la Final, al lado de un sorprendente Elio Craparo (Challenger). Justamente, el piloto de Chacabuco largó bien y superó al tricampeón en la popular "S del ciervo", una de las curvas cargadas de simbolismo en la historia del automovilismo autóctono. De a poco, el entrerriano perdió terreno y fue víctima de sus perseguidores, Canapino y Ledesma. El primero de ellos alcanzó la posición de escolta antes de llegar a la mitad de la competencia, haciendo soñar a los apasionados por la marca del moño. Ledesma hizo lo propio, un par de giros después.

Poco a poco, Canapino comenzó a roer la diferencia que había construido Craparo desde el liderazgo y se esfumó la distancia entre ambos. A falta de cuatro vueltas, el despiste de Gastón Ferrante (Camry) obligó a neutralizar la carrera para rescatar el vehículo encajado en la vía de escape, preparando el terreno para un cierre electrizante. Canapino no defraudó, pues en el relanzamiento se hizo de la mejor posición con una contundente superación en la mencionada variante del ciervo, veloz, de derecha e izquierda. Lamentablemente, Elio no pudo elevarse hasta el podio porque se despistó y sufrió un fuerte impacto en el último giro, batallando con Ledesma. El marplatense tuvo vía libre para sellar el 1-2 de los "chivos" en Buenos Aires, seguido del Camry de Agrelo, vencedor de la Etapa Regular del torneo. Werner, que largó adelante, cedió terreno también con Juan Martín Trucco (Challenger), terminando 5° la carrera. En definitiva Agustín Canapino selló la segunda victoria en el año -el único que repitió- alcanzando una cifra total de 17 triunfos en 234 carreras de TC.

"Fue un fin de semana soñado. Agradezco al equipo por el gran trabajo, gracias al público, por supuesto, porque tienen un gran valor en esta victoria. Ahora se viene lo más difícil, que es pelear el campeonato", sentenció Canapino. A los 49 años sigue dando batalla Ledesma, quien se mostró feliz con su podio n° 70 en el TC: "Estoy contento por el resultado, tuve un auto balanceado así que felicito al equipo. Ahora nos falta ganar, quedó demostrado que lo viejo funciona". Por último, Agrelo celebró haber sido el que más puntos acumuló en la primera parte del año: "Este logro es increíble así que vamos a festejar. Nuestro inicio de año fue muy bueno, después nos caímos pero logramos recuperarnos".

Copa de Oro de TC

El Gran Premio Shell V-Power de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cerró la primera fase del campeonato, abriendo la puerta a la mejor docena para disputar el play off que determina al monarca con los resultados de las últimas cinco carreras. Los principales son Agustín Canapino con 16 puntos (ocho por cada triunfo en el año) y Marcelo Agrelo con 15 (por ganar la etapa regular). Los que entran con 8 puntos por ganar una carrera en el año son Mauricio Lambiris, Otto Fritzler y Mariano Werner (que clasificó a último momento). Sin puntos bonus están Julián Santero, Juan Martín Trucco, Germán Todino, Valentín Aguirre, Santiago Mangoni, Christian Ledesma y Jeremías Olmedo.

Dianda se agranda

El cordobés de 17 años, Marco Dianda (Dodge), obtuvo su primer triunfo en la categoría y con eso cerró la etapa regular de TC Pista siendo el mejor. Largó tercero con el Dodge que le entrega el Galarza Racing y avanzó hasta la victoria en Buenos Aires, para que celebre la ciudad de Guatimozín con un representante de alto nivel. "Veníamos funcionando muy bien pero nos faltaba ganar, se nos escapó en Alta Gracia y en Concepción del Uruguay. No sé si seremos campeones pero ganar la etapa regular en mi primer año es muy bueno", remarcó. Dianda pasó al play off con 15 puntos bonus, pero Nicolás Moscardini y Gastón Iansa clasificaron con 16 puntos extra. Con 8 unidades comenzarán la definición Rodrigo Lugón, Joaquín Ochoa, Thomas Ricciardi y Gabriel Gandulia; mientras que sin extras están Gaspar Chansard, Tomás Abdala, Benjamín Ochoa, Bautista Damiani y Jorge Barrio.

La 11ma fecha del Turismo Carretera y el TC Pista será en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis el 13 y 14 de septiembre, siendo la 1ra cita del play off.