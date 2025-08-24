Desde que asumió Javier Milei, la palabra veto se convirtió en un término recurrente entre la opinión pública. Una rápida revisión histórica -publicada por Silvia Rajcher en NA- indica que el Congreso Nacional no insiste con la sanción de una ley vetada por el Gobierno desde hace 22 años.

De acuerdo a la Constitución Nacional, un Presidente puede vetar en forma total o parcial una ley. El Congreso, para insistir con una iniciativa, debe reunir en cada cámara los dos tercios de los votos. Este hecho sucedió durante la semana pasada, cuando el Senado votó nuevamente la emergencia en materia de discapacidad que había sido vetada por el presidente. Cabe recordar que, de forma previa, la Cámara de Diputados había aprobado por 172 votos esta insistencia. La ley aprobada actualiza los valores en las prestaciones y pensiones que quedaron por debajo de la inflación.

La última vez que el Parlamento rechazó un veto total fue el 12 de marzo de 2003 en el Gobierno de transición de Eduardo Duhalde, quien asumió el 1° de enero de 2002 tras la renuncia de Fernando de la Rúa en medio de una grave crisis social y económica.

Duhalde vetó en forma total la ley 25.715 sobre reducción de los aranceles para la importación del azúcar, medida que fue rechazada por el Congreso Nacional y promulgada en los primeros días de abril de 2003.

Desde esa fecha, el Congreso no había desafiado a un Presidente como lo hará dentro del plazo de 15 días en que quedará firme la ley de emergencia en materia de discapacidad.

Otra ley que se encamina a ser confirmada por el Congreso Nacional si el Gobierno decide vetar -como ya anunció-, es la que declara la emergencia pediátrica que considera la situación de crisis del Hospital Garrahan, ya que fue aprobada con más de dos tercios tanto en Diputados como en el Senado.

Vetos en tiempo récord

Desde que asumió, el presidente Javier Milei vetó seis leyes, dos veces el aumento jubilatorio, el incremento del presupuesto universitario, la moratoria previsional, la emergencia en materia de discapacidad y la ayuda a los inundados de Bahía Blanca.

Hasta ahora, el Poder Ejecutivo pudo blindar el veto a las dos leyes vinculadas al aumento de haberes a los jubilados, ya que en 2024 y el último miércoles, consiguió el tercio necesario para ratificar esa medida.

Detalles de los vetos del Presidente

En los últimos 42 años, el Congreso Nacional insistió en 41 oportunidades con vetos totales o parciales y el presidente que más derrotas tuvo hasta ahora es Duhalde, ya que, la mitad de sus medidas fueron rechazadas por el parlamento.

Duhalde, en año y medio de mandato, vetó en forma total 13 leyes de las cuales siete fueron promulgadas luego de la insistencia votada por el Congreso Nacional.

De todas maneras, el presidente que más vetos totales realizó fue Carlos Menem, quien, en sus diez años de mandato, lo hizo en 95 oportunidades y solo 18 de esas leyes fueron confirmadas por el Congreso Nacional.

El primer presidente de la restauración democrática en 1983, Raúl Alfonsín, vetó en forma total 37 leyes en sus cinco años y medio de mandato, mientras que Néstor Kirchner lo hizo en 13 oportunidades durante cuatro años de su presidencia.

El único mandatario que no vetó en forma total ningún proyecto fue Alberto Fernández, mientras que Cristina Kirchner en sus ocho años de gestión vetó en forma total 3 leyes.

Asimismo, durante su gestión presidencial Mauricio Macri realizó cinco vetos totales, pero el Congreso no rechazó ninguno de ellos. Entre las leyes vetadas por Macri figuran la emergencia tarifaria y la emergencia ocupacional.