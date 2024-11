Los y las estudiantes que sostenían la toma del rectorado de la Universidad Nacional de Salta como una forma de protesta frente al veto a la ley de financimiento universitario, decidieron levantar la medida en una asamblea durante la mañana del jueves. Sin embargo, continuarán con asambleas y convocan a la marcha federal del próximo 12 de noviembre.

Esta semana hubo bastante tensión en la UNSa, desde que el martes los centros de estudiantes de las facultades de Ciencias Exactas, Ciencias Naturales e Ingeniería, y otros jóvenes que tendrían afinidad con el gobierno libertario, reclamaron que se levante la toma del rectorado. Finalmente, la toma se levantó pero en una asamblea interna de quienes la sostuvieron todo este tiempo.

"La levantamos nosotros en forma interna, nadie nos vino a decir nada, sino que lo decidimos entre nosotros. Fue una decisión aprobada por mayoría y a la vez se concluye que vamos a seguir haciendo un montón de actividades y seguir teniendo como núcleo lo que sería el rectorado", dijo a Salta/12 Lucero Carrizo, estudiante autoconvocada de la carrera de filosofía.

"El martes, varias personas del centro de estudiantes y también pibes libertarios, vinieron a exigir que se baje la toma, porque marcaban que por culpa nuestra no había comedor ese día, vinieron como de una forma muy agresiva (...). No se mocionó nada, nosotros ya desde un primer momento habíamos marcado que la decisión de levantar o no la toma la tiene que resolver la gente que está en la toma, o sea, el cuerpo que está ahí durmiendo, comiendo y decidiendo en torno a eso, sí, circularon videos muy lamentables", contó además la estudiante.

Por la tarde se realizó la asamblea interclaustro que ya estaba prevista y en cuyo transcurso se confirmó el levantamiento de la toma, además del estudiantado que sostuvo esa medida de fuerza, también participaron los centros de estudiantes, y la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa (ADIUNSa).

De esta manera, "seguimos luchando y movilizándonos y principalmente con la invitación a lo que sería el 12 de noviembre, que es lo más importante, queremos movilizar, queremos que vengan todos los estudiantes, los profes, las madres, los padres, los tíos, los abuelos. Se aprobó que vengan los profes de los secundarios, de los primarios, porque esto es por la educación", manifestó Carrizo.

Por su parte, la estudiante de historia y referente estudiantil de la Unión de Juventudes por el Socialismo del Partido Obrero, Maripaz Portocarrero, consideró que "todo movimiento, toda medida de lucha siempre tiene que enfrentar gente que está en contra de lo que se está haciendo, del reclamo". "Sin embargo, la perspectiva que yo tengo es que la confrontación que vivimos con estos centros de estudiantes, de Salud, de Ingeniería, de Naturales, de Exactas, forman parte también de toda una tendencia del gobierno nacional a reprimir, a callar, incluso a atacar de manera física a los movimientos y las luchas que se están desarrollando. No es nada raro lo que pasó acá en Salta, sí distinto, por ejemplo, a las otras provincias del NOA", dijo a Salta/12.

La toma resistió hasta ayer, finalmente decidieron levantarla, "ya con el propio cansancio y también con una conciencia de que necesitamos conservar nuestras energías para preparar la movilización del martes".

Portocarrero que hoy ya estarán "a full, empezando por los cursos", también realizarán jornadas culturales, un mural, "todo eso está con fecha a confirmar. Me parece reimportante la convocatoria para el martes, queremos que todo el mundo asista desde su posibilidad, en la medida también de sus acuerdos, en defensa de la educación pública, en defensa de la universidad, porque el desfinanciamiento realmente ataca la calidad educativa", manifestó.

Asimismo, destacó que "hay un montón de docentes que van a la Universidad Nacional de Salta, que tienen currículums que son más gordos que la Biblia. Entonces, si esos docentes, esos investigadores, esos académicos van a la universidad y hay salarios de miseria, se van a otro lado. Entonces, la calidad y la reputación de excelencia que tiene la Universidad Nacional de Salta y todas las universidades nacionales del país, se pierde", advirtió.

"Lo mismo va a pasar con las becas, se van a desfinanciar, no van a aumentar, van a tener montos y números, cupos muy limitados", agregó. Dijo que por tienen la conciencia de que seguirán luchando, y quieren "cerrar el año con todo, en una gran movilización el martes". "Además, tenemos también en la brújula que el año que viene, como ninguna de nuestras demandas se resolvió, va a ser nuevamente un año de lucha, vamos a tener que salir a cortar las calles, de nuevo con las asambleas, de nuevo a full, también de cara a una escala provincial, porque se vuelve a abrir el debate sobre el boleto estudiantil gratuito", adelantó.